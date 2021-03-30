30 Mart 2021, Salı

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Trabzonspor U19 takımıyla karşılaştı

Trabzonspor U19 takımıyla karşılaştı
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Giriş Tarihi: 30.03.2021

'in 32. haftasında deplasmanda DG 'a konuk olacak , U19 takımıyla maç yaparak bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Bordo-mavililer cumartesi günü deplasmanda ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 11.30'da başlayan idmanda takım iki grup halinde çalıştı. Teknik direktör yönetimindeki antrenmanda birinci gruptaki oyuncular kuvvet çalışması yaptı, ikinci gruptaki oyuncular ise U19 takımıyla antrenman maçı oynadı. A takım karşılaşmayı Baker, Süleyman ve Flavio'nun golleriyle 3-0 kazandı. Ülkelerinin milli takımlarında bulunan oyuncuların katılamadığı antrenmanda Trondsen, Nwakaeme, Berat, Kamil Ahmet ve Abdülkadir Ömür kuvvet çalışan oyuncular arasında yer aldı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor'da son durum ne? haberin devamı

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