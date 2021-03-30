Trabzonspor U19 takımıyla karşılaştı
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda DG Sivasspor'a konuk olacak Trabzonspor, U19 takımıyla maç yaparak bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Bordo-mavililer cumartesi günü deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 11.30'da başlayan idmanda takım iki grup halinde çalıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda birinci gruptaki oyuncular kuvvet çalışması yaptı, ikinci gruptaki oyuncular ise U19 takımıyla antrenman maçı oynadı. A takım karşılaşmayı Baker, Süleyman ve Flavio'nun golleriyle 3-0 kazandı. Ülkelerinin milli takımlarında bulunan oyuncuların katılamadığı antrenmanda Trondsen, Nwakaeme, Berat, Kamil Ahmet ve Abdülkadir Ömür kuvvet çalışan oyuncular arasında yer aldı.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kar ve fırtına için uyarı geldi! 26 Mart tüm bölgelerde hava durumu... (Meteoroloji)
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig