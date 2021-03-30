30 Mart 2021, Salı

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Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da son durum ne? Transfer gelişmeleri ve sakatlıklar ile ilgili detayları canlı yayında aktardı!

Trabzonspor milli arayı nasıl değerlendirdi? Nwakaeme ve Berat Özdemir'in son durumları, Visca, Koita ve Salih Uçan transferleri hakkında tüm detayları A Spor muhabiri Yunus Emre Sel, Sabah Sporu programında aktardı. İşte detaylar...
30.03.2021
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