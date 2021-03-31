Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da transfer bombaları peş peşe patlayacak! İşte o 3 isim...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzak kalsa da zirve mücadelesini sürdüren Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde gelecek sezona damga vuracak bir kadro kurmak istiyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren bordo mavililerin gündeminde, 3 önemli isim var. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Teknik direktör Abdullah Avcı, kulüp scoutları ve kurmaylarıyla kafa kafaya vererek transferini istediği isimleri bir bir yönetime iletiyor.
Deneyimli çalıştırıcı bu sezon dar kadro sebebiyle zorlandığını itiraf ederken, gelecek yıl aynı problemi yaşamak istemiyor. Bu sebeple yönetime 3 isim daha bildirdi.
Avcı, Milli Takımız'da forma giyen Umut Meraş, Enis Destan ve Kenan Karaman'ı istediğini söyledi.
5 MİLYON TL İSTEDİ
Abdullah Avcı'nın listesindeki isimlerden Enis Destan için bordo-mavili yönetimin Altınordu kulübünün kapısını çaldığı öğrenildi.
İzmir ekibinin 18 yaşındaki forvet için en az 5 milyon TL'lik bir rakam düşündüğü kaydedildi.
Usta hocanın kadroda görmek istediği bir diğer isim Umut Meraş. 25 yaşındaki sol bek Le Havre'da oynuyor.
Fransız kulübüyle. 1 yıl daha kontratı var. Kısa süre içinde temas kurulacak.
Fortuna Düsseldorf forması giyen hücum oyuncusu Kenan Karaman'ın ise kontratı sezon sonu bitiyor.
Trabzonspor, 27 yaşındaki gezgin santrfor için İstanbul ekipleriyle yarışıyor.
ÖNCE İZLİYOR SONRA ARIYOR
Avcı, Trabzonspor'un transfer çalışmalarında aktif rol üstleniyor. Deneyimli hoca önce scout ekibi ve kurmaylarıyla maçları takip ederek beğenilen oyuncuları izliyor.
Ardından listeye giren futbolcularla bire bir görüşmeler yaparak onlara projelerini ve kulübün hedeflerini anlatıyor. Bu da oyuncuların ikna edilmesinde önemli rol oynuyor. (Fotomaç)
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