31 Mart 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da transfer bombaları peş peşe patlayacak! İşte o 3 isim...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışından uzak kalsa da zirve mücadelesini sürdüren Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde gelecek sezona damga vuracak bir kadro kurmak istiyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren bordo mavililerin gündeminde, 3 önemli isim var. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da transfer bombaları peş peşe patlayacak! İşte o 3 isim...
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 31.03.2021
Bordo-mavililer bir yandan sezonun kalan bölümünde maksimum puan alarak üst sıralara tırmanmayı hedeflerken diğer taraftan gelecek yılın kadro planlamasını yapıyor.
Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da transfer bombaları peş peşe patlayacak! İşte o 3 isim...

Teknik direktör , kulüp scoutları ve kurmaylarıyla kafa kafaya vererek transferini istediği isimleri bir bir yönetime iletiyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da transfer bombaları peş peşe patlayacak! İşte o 3 isim...

Deneyimli çalıştırıcı bu sezon dar kadro sebebiyle zorlandığını itiraf ederken, gelecek yıl aynı problemi yaşamak istemiyor. Bu sebeple yönetime 3 isim daha bildirdi.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da transfer bombaları peş peşe patlayacak! İşte o 3 isim...

Avcı, 'da forma giyen , ve 'ı istediğini söyledi.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da transfer bombaları peş peşe patlayacak! İşte o 3 isim...

5 MİLYON TL İSTEDİ

'nın listesindeki isimlerden için bordo-mavili yönetimin kulübünün kapısını çaldığı öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da transfer bombaları peş peşe patlayacak! İşte o 3 isim...

ekibinin 18 yaşındaki forvet için en az 5 milyon TL'lik bir rakam düşündüğü kaydedildi.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da transfer bombaları peş peşe patlayacak! İşte o 3 isim...

Usta hocanın kadroda görmek istediği bir diğer isim . 25 yaşındaki sol bek 'da oynuyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da transfer bombaları peş peşe patlayacak! İşte o 3 isim...

kulübüyle. 1 yıl daha kontratı var. Kısa süre içinde temas kurulacak.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da transfer bombaları peş peşe patlayacak! İşte o 3 isim...

forması giyen hücum oyuncusu 'ın ise kontratı sezon sonu bitiyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da transfer bombaları peş peşe patlayacak! İşte o 3 isim...

, 27 yaşındaki gezgin santrfor için ekipleriyle yarışıyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da transfer bombaları peş peşe patlayacak! İşte o 3 isim...

ÖNCE İZLİYOR SONRA ARIYOR

Avcı, 'un transfer çalışmalarında aktif rol üstleniyor. Deneyimli hoca önce scout ekibi ve kurmaylarıyla maçları takip ederek beğenilen oyuncuları izliyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da transfer bombaları peş peşe patlayacak! İşte o 3 isim...

Ardından listeye giren futbolcularla bire bir görüşmeler yaparak onlara projelerini ve kulübün hedeflerini anlatıyor. Bu da oyuncuların ikna edilmesinde önemli rol oynuyor. (Fotomaç)

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