28 Mart 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Kahraman Bakasetas

Kahraman Bakasetas
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 28.03.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden , ile 1-1 berabere kalırken golü Trabzonsporlu Bakasetas attı. 27 yaşındaki oyuncuya Yunan basını "Kahraman" dedi. | Son dakika haberleri (TS spor haberi)

Bakasetas fırtınası devam ediyor... Ara transfer döneminde geldiği 'da attığı 5 golle fark yaratan ve 4 lig maçını kazandıran 10 numara, Milli Takımı formasıyla şovunu sürdürüyor. 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda ile 1-1 kalan Yunanistan'ın golünü penaltıdan Bakasetas attı. Yunanistan'da kahraman ilan edilen 27 yaşındaki maestro, bu sezon toplamda 15 gole ulaştı. Alanya'da 7, Trabzonspor'da 5 kez rakip fileleri havalandırıp kulüp düzeyinde kariyer rekoru kıran Bakasetas, Yunanistan Milli Takımı'yla da bu sezon 3 kez gol sevinci yaşadı. 6 da asisti bulunan Bakasetas, müthiş bir skor istatistiği yakaladı.

Uluslar Ligi ile birlikte Yunanistan'ın bu sezon milli müsabakalarda kaydettiği 7 golün 5'inin altında Bakasetas'ın imzası bulunuyor. Bakasetas, söz konusu 7 karşılaşmada 3 gol, 2 asistlik performans gösterdi.

Bakasetas İspanya'ya da attı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına 10'un peşinde! G.Saray da istiyordu Fırtına 10'un peşinde! G.Saray da istiyordu
Uğurcan'a Liverpool talip oldu! Uğurcan'a Liverpool talip oldu!
Bakasetas fırtınası sürüyor! Bakasetas fırtınası sürüyor!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör