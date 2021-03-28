Kahraman Bakasetas
2022 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden Yunanistan, İspanya ile 1-1 berabere kalırken golü Trabzonsporlu Bakasetas attı. 27 yaşındaki oyuncuya Yunan basını "Kahraman" dedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Bakasetas fırtınası devam ediyor... Ara transfer döneminde geldiği Trabzonspor'da attığı 5 golle fark yaratan ve 4 lig maçını kazandıran 10 numara, Yunanistan Milli Takımı formasıyla şovunu sürdürüyor. 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda İspanya ile 1-1 kalan Yunanistan'ın golünü penaltıdan Bakasetas attı. Yunanistan'da kahraman ilan edilen 27 yaşındaki maestro, bu sezon toplamda 15 gole ulaştı. Alanya'da 7, Trabzonspor'da 5 kez rakip fileleri havalandırıp kulüp düzeyinde kariyer rekoru kıran Bakasetas, Yunanistan Milli Takımı'yla da bu sezon 3 kez gol sevinci yaşadı. 6 da asisti bulunan Bakasetas, müthiş bir skor istatistiği yakaladı.
Uluslar Ligi ile birlikte Yunanistan'ın bu sezon milli müsabakalarda kaydettiği 7 golün 5'inin altında Bakasetas'ın imzası bulunuyor. Bakasetas, söz konusu 7 karşılaşmada 3 gol, 2 asistlik performans gösterdi.
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