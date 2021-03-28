28 Mart 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'a Liverpool talip oldu!

Uğurcan'a Liverpool talip oldu!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 28.03.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç'le karşılaşan A Milli Takım, sahadan 3-0'lık net galibiyetle ayrıldı. Mücadelede Ay-yıldızlılarımızın kalesini koruyan Uğurcan Çakır'ı Premier Lig ekibi Liverpool takip etti. | Son dakika haberleri (TS spor haberi)

Fırtına'nın yükselen değeri ve milli takımın da 1 numarası Uğurcan Çakır'ın talipleri artmaya devam ediyor. Fotomaç'ın haberine göre; 24 yaşındaki kaleci için İtalya ve İngiltere'den birçok kulübün takipte olduğu belirtilirken, daha öncede Uğurcan ile ilgilenen Liverpool'un bu kez daha ciddi bir şekilde bu transferi ele aldığı öğrenildi. İngiliz basını, Liverpool'un sezon sonu Uğurcan'ı kadroya katmak için çalışmalara başladığı, milli kalecinin performansını daha yakından takip edebilmek amacıyla Norveç- karşılaşması için bir ekip görevlendirdiği belirtildi. Başarılı eldiven için birçok kulüp harekete gemiş durumda.

ZİRVEDE YER ALIYOR

Opta verilerine göre bu sezon en az 15 Süper Lig maçında görev yapan kaleciler arasında kurtarış yüzdesi en yüksek isim, % 76 ile forması giyen Uğurcan Çakır oldu.

Transfermarkt 16 verilerine göre Süper Lig'in en değerli oyuncuları sıralamasında ilk sıra Uğurcan Çakır'ın... Çakır, 16 milyon değeri ile ilk basamakta bulunuyor.

İSTEYEN KESENİN AĞZINI AÇACAK

Yönetimin Uğurcan'ın satışı konusundaki tavrı net. Geride kalan sezon sonu da Avrupa'ya transferi gündeme gelen milli kaleci için beklediği teklifleri alamayan bordo-mavili yönetim, gelen kulüpleri reddetmişti. Bordo-mavililerin 25-30 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ve sonraki satışından da pay talep ettiği, tekliflerin buna göre dikkate alınacağı ifade edildi. ile 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesi olan Uğurcan, bu sezon yüzde 76'lık kurtarış yüzdesiyle 29 maçın 10'unda kalesini gole kapattı, toplamda 30 gol yedi.

Millilerden Norveç'e farklı tarife! haberin devamı

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