Trabzonspor son dakika haberi: İspanya-Yunanistan maçında ülkesini golünü kaydeden Bakasetas üstün performansına devam ediyor. Yunan futbolcu milli takım formasıyla 10 maçta görev alırken 3 gol 3 asist üretti. (TS spor haberleri)

Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas'ın formasını giydiği takımlar değişse de, müthiş form grafiği hiç değişmiyor. Alanyaspor ile büyük bir çıkış yakalayan ve Akdeniz ekibinde sergilediği performansla bordo-mavililerin yolunu tutan oyuncu Yunanistan Milli Takımı'nda da öne çıkan isimlerden olmayı sürdürüyor.



İspanya-Yunanistan Dünya Kupası eleme maçında sahneye çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu penaltı noktasından kaydettiği golle, takımını yenilgiden kurtardı, 1-1 biten maçta skor tabelasını değiştiren isim oldu. Bakasetas, Yunanistan Milli Takımı'yla çıktığı son 10 maçta 3 gol-3 asiste imza atarak 6 gole direkt etki etti ve takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi.

En iyi ödülü

Alanyaspor'da forma giydiği son 10 maçta 6 kez fileleri havalandırma başarısı gösteren 27 yaşındaki futbolcu, turuncu-yeşilli ekipte toplamda ise arkasında 21 gol-12 asistlik bir istatistik bıraktı. Yeni takımı Trabzonspor'da hızlı bir başlangıç yaparak sahaya çıktığı 10 maçta 5 gol atmayı başardı.



Yunan futbolcunun milli takımdaki iyi oyunu ülkesinde övgüyle karşılandı. Yunanistan'ın son dönemde yetiştirdiği en etkili oyunculardan biri haline dönüşen Bakasetas bu başarısının karşılığını, ülke dışında top koşturan yılın en iyi Yunan futbolcusu ödülüne layık görülerek aldı.

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