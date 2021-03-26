26 Mart 2021, Cuma

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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un yıldızı Anastasios Bakasetas İspanya'yı üzdü! İspanya - Yunanistan: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Bakasetas İspanya'ya da attı!
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.03.2021

2022 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda İspanya ile karşı karşıya geldi. Alvaro Morata'nın golüyle geri düşen Yunanistan'da, bu gole 'un yıldızı Bakasetas cevap verdi ve maç 1-1 sona erdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ()

2022 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda İspanya ile karşı karşıya geldi. Yunanistan, güçlü rakibiyle 1-1 berabere kalıp büyük bir sürprize imza attı.

Boğalar ilk yarıyı 33. dakikada Alvaro Morata'nın attığı golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda yüklenen konuk ekip Yunanistan, 56. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Trabzonsporlu yıldız Anastasios Bakasetas, kaleci Simon'u avlayıp takımına bir puanı getiren isim oldu.

Öte yandan grupta oynanan diğer maçta ise , evinde 'un golüyle 1-0 mağlup etti.

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