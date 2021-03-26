2022 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda İspanya ile Yunanistan karşı karşıya geldi. Alvaro Morata'nın golüyle geri düşen Yunanistan'da, bu gole Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas cevap verdi ve maç 1-1 sona erdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

2022 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'nda İspanya ile Yunanistan karşı karşıya geldi. Yunanistan, güçlü rakibiyle 1-1 berabere kalıp büyük bir sürprize imza attı.

Boğalar ilk yarıyı 33. dakikada Alvaro Morata'nın attığı golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda yüklenen konuk ekip Yunanistan, 56. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Trabzonsporlu yıldız Anastasios Bakasetas, kaleci Simon'u avlayıp takımına bir puanı getiren isim oldu.

Öte yandan grupta oynanan diğer maçta ise İsveç, evinde Gürcistan'ı Viktor Claesson'un golüyle 1-0 mağlup etti.

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