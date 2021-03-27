Trabzonspor adına bu sezon 13 oyuncu skora katkı yaparken bunların en skoreri Caleb Ekuban oldu. Ganalı yıldız, bordo-mavili formayla 8 gole imza attı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Bordo-mavililerde bu sezon 13 oyuncu golle tanıştı. Takımın en golcü ismi ise 8 golle Ekuban oldu. Bu oyuncuyu 6 golle Nwakaeme ve 5 golle Djaniny ve Bakasetas takip etti. Afobe 4 gol atarken, Vitor Hugo ise 2 gol kaydetti. Edgar le, Serkan Asan, Lewis Baker, Flavio, Yusuf Sarı ve Abdulkadir Ömür ile birlikte devre arasında takımdan ayrılan Campi de 1'er gol atan isimler oldu.

DİĞER

TRABZONSPOR HABERLERİ