27 Mart 2021, Cumartesi
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Trabzonspor'u Caleb Ekuban sırtlıyor!
Trabzonspor adına bu sezon 13 oyuncu skora katkı yaparken bunların en skoreri Caleb Ekuban oldu. Ganalı yıldız, bordo-mavili formayla 8 gole imza attı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Bordo-mavililerde bu sezon 13 oyuncu golle tanıştı. Takımın en golcü ismi ise 8 golle Ekuban oldu. Bu oyuncuyu 6 golle Nwakaeme ve 5 golle Djaniny ve Bakasetas takip etti. Afobe 4 gol atarken, Vitor Hugo ise 2 gol kaydetti. Edgar le, Serkan Asan, Lewis Baker, Flavio, Yusuf Sarı ve Abdulkadir Ömür ile birlikte devre arasında takımdan ayrılan Campi de 1'er gol atan isimler oldu.
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