Trabzonspor'da son maçlarda performans düşüklüğü gözlenen Serkan Asan, milli arayı fırsat bilerek forma girmek için ekstra çalışmalar yürütüyor.| Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Yaşadığı performans düşüklüğü sonrası formayı kaptıran Serkan Asan, lige verilen milli arada sıkı çalışıyor. Takımın izinli olduğu günlerde dahi bireysel program dahilinde idmanlarını sürdüren genç sağ bek, yeniden hocasının gözüne girmek istiyor. Pereira'nın vedası, Kamil Ahmet'in sakatlığı nedeniyle savunmanın sağında tek alternatif olarak kalan Serkan Asan'ın yerine son maçlarda stoper Hüseyin Türkmen oynamıştı.

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