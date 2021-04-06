Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı! Trabzonspor-Kayserispor maçında...

Süper Lig'de 33. haftası bugün oynanacak 3 maçla başlayacak. Günün maçlarının VAR hakemleri açıklanırken, Trabzonspor-Kayserispor karşılaşmasında VAR'da Bahattin Şimşek olacak.

Süper Lig'de 33. hafta heyecanı bugün oynanacak mücadelelerle başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da günün VAR'larını açıkladı.

Buna göre TFF'nin resmi sitesinden duyurulan VAR ve AVAR hakemleri şöyle:

16.00 Göztepe - Ç.Rizespor: Mert Güzenge (VAR), Erdinç Sezertam (AVAR)

16.00 Fatih Karagümrük - Hatayspor: Özgüç Türkalp (VAR), Oğuzhan Uğurlu (AVAR)

19.00 Trabzonspor - Kayserispor: Bahattin Şimşek (VAR), Emre Kargın (AVAR)

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