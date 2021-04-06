06 Nisan 2021, Salı

SÜPER LİG

Süper Lig'de günün VAR hakemleri açıklandı! Trabzonspor-Kayserispor maçında...

VAR hakemleri açıklandı! Trabzonspor maçında...
SÜPER LİG
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Giriş Tarihi: 06.04.2021

'de 33. haftası bugün oynanacak 3 maçla başlayacak. Günün maçlarının VAR hakemleri açıklanırken, Trabzonspor-Kayserispor karşılaşmasında VAR'da olacak.

'de 33. hafta heyecanı bugün oynanacak mücadelelerle başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da günün VAR'larını açıkladı.

Buna göre TFF'nin resmi sitesinden duyurulan VAR ve AVAR hakemleri şöyle:

16.00 Göztepe - Ç.Rizespor: Mert Güzenge (VAR), Erdinç Sezertam (AVAR)
16.00 Fatih Karagümrük - Hatayspor: Özgüç Türkalp (VAR), Oğuzhan Uğurlu (AVAR)
19.00 Trabzonspor - Kayserispor: (VAR), Emre Kargın (AVAR)

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