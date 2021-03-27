27 Mart 2021, Cumartesi
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Trabzonspor'a Berat Özdemir müjdesi! Milli ara sonrası...
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Berat Özdemir, son iki maçta forma giyemedi. 22 yaşındaki oyuncunun milli aradan sonra takıma dönmesi bekleniyor. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Sakatlığı nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen Berat Özdemir'in de milli aranın ardından takıma dönmesi bekleniyor. Bireysel idman yapan 22 yaşındaki orta sahanın takımla antrenmanlara başlayacağı ve milli arada fiziksel açıdan da eksikliklerini kapatmaya çalışacağı kaydedildi. Özellikle sağ bekte Kamil Ahmet ile orta sahada Berat'ın takıma katılmaları, bu mevkilerde artacak alternatif nedeniyle teknik direktör Abdullah Avcı'nın da elini güçlendirecek.
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