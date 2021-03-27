27 Mart 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a Berat Özdemir müjdesi! Milli ara sonrası...

Fırtına'ya Berat müjdesi! Milli ara sonrası...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.03.2021

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Berat Özdemir, son iki maçta forma giyemedi. 22 yaşındaki oyuncunun milli aradan sonra takıma dönmesi bekleniyor. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Sakatlığı nedeniyle son iki maçta forma giyemeyen Berat Özdemir'in de milli aranın ardından takıma dönmesi bekleniyor. Bireysel idman yapan 22 yaşındaki orta sahanın takımla antrenmanlara başlayacağı ve milli arada fiziksel açıdan da eksikliklerini kapatmaya çalışacağı kaydedildi. Özellikle sağ bekte Kamil Ahmet ile orta sahada Berat'ın takıma katılmaları, bu mevkilerde artacak alternatif nedeniyle teknik direktör 'nın da elini güçlendirecek.

Fırtına'da milat Avcı! Öncesi ve sonrası... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'dan Cimbom'a transfer çalımı! Süper Lig'in yıldızı... Fırtına'dan Cimbom'a transfer çalımı! Süper Lig'in yıldızı...
Fırtına'ya Fransız stoper! Sözleşmesi... Fırtına'ya Fransız stoper! Sözleşmesi...
Fırtına'da milat Avcı! Öncesi ve sonrası... Fırtına'da milat Avcı! Öncesi ve sonrası...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör