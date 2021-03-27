27 Mart 2021, Cumartesi

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Trabzonspor milli arada yara sarıyor

Trabzonspor milli arada yara sarıyor
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Giriş Tarihi: 27.03.2021

'da sakatlıkları bulunan 4 futbolcu için milli ara bir fırsat oldu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasındaki MKE Ankaragücü maçı sonrası başlayan milli arada 4 gün izin yapan ve dün toplanarak 32'nci haftada oynanacak Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayan 'da, verilen ara, sakatlıkları bulunan oyunculara da ilaç olacak. Özellikle sağ bek mevkisindeki eksiklik nedeniyle oynanan son iki karşılaşmada bu bölgede stoper Hüseyin Türkmen görev yaparken, tedavisi devam eden ise milli arada açık kapatmaya çalışacak. Deneyimli sağ bekin milli aradan sonra takıma dönmesi ve yeniden forma giymesi bekleniyor.

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