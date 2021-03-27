Trabzonspor milli arada yara sarıyor
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan 4 futbolcu için milli ara bir fırsat oldu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasındaki MKE Ankaragücü maçı sonrası başlayan milli arada 4 gün izin yapan ve dün toplanarak 32'nci haftada oynanacak Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayan Trabzonspor'da, verilen ara, sakatlıkları bulunan oyunculara da ilaç olacak. Özellikle sağ bek mevkisindeki eksiklik nedeniyle oynanan son iki karşılaşmada bu bölgede stoper Hüseyin Türkmen görev yaparken, tedavisi devam eden Kamil Ahmet Çörekçi ise milli arada açık kapatmaya çalışacak. Deneyimli sağ bekin milli aradan sonra takıma dönmesi ve yeniden forma giymesi bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kar ve fırtına için uyarı geldi! 26 Mart tüm bölgelerde hava durumu... (Meteoroloji)
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig