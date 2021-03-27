Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte bambaşka bir performans sergiledi. İşte deneyimli teknik adamın öncesi ve sonrası o istatistikler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Fırtına, Süper Lig'de Teknik Direktör Abdullah Avcı öncesi oynadığı 8 maçta rakip ağlar 10 kez sarsarken, kalesinde ise 15 gol gördü. Bordo-mavililer, Avcı sonrasında ise 22 karşılaşmada 29 gol atıp, fileleri de 15 kez sarsıldı.

"1-0 OLSUN BİZİM OLSUN"

Karadeniz devi, bu sezon ilk kez MKE Ankaragücü karşısında 4 gol attı. En farklı galibiyetini ligde oynadığı son maçta alan bordo-mavililer, 13 maçta rakip ağlara 1'er gol atarken, söz konusu maçların 7'sinde sahadan galibiyetle ayrıldı. 3 mücadelede beraberlik ve 3 müsabakada ise yenilgi alan bordo-mavililer, 1-0 kazandığı 7 maçta hanesine 21 puan yazdırdı.

ÖNCE KUVVET SONRA TAKTİK

Karadeniz devi, ligin 32. haftasında oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti. Bordo-mavililer dünü çift idmanla geçirdi. Abdullah Avcı yönetiminde 10.00'da yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Futbolcular dinamik ısınma hareketlerinin ardından core çalışma ve mobilizasyon yaptı. İdman kuvvet ve denge çalışmalarıyla tamamlandı. İkinci idmanda ise taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi.

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