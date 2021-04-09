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Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Nwakaeme ve Ekuban açıklaması!

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Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 Giriş Tarihi: 09.04.2021

Son dakika spor haberleri: iki yıldız futbolcusu Nwakaeme ve Ekuban'ın sağlık durumları hakkında sosyal medya hesabından açıklama yayınladı. ( haberleri)

iki yıldız futbolcusu Nwakaeme ve Ekuban'ın sağlık durumları hakkında sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

İŞTE O AÇIKLAMA;

Kulüp doktorumuz Op. Dr ve 'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, " müsabakasında sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyundan çıkan Anthony Nwakaeme'nin bugün çekilen MR'ında kas gerilmesi ve ödem tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır. Yine aynı müsabakada sağ uyluk üst adalesinde gerilme oluşan Caleb Ekuban'ın dün çekilen MR'ında kas gerilmesi ve ödem tespit edilmiş olup bu oyuncumuzun da tedavisine devam edilmektedir" dedi.

Trabzonspor'dan Nwakaeme ve Ekuban açıklaması!

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