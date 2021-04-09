Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Nwakaeme ve Ekuban açıklaması!

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor iki yıldız futbolcusu Nwakaeme ve Ekuban'ın sağlık durumları hakkında sosyal medya hesabından açıklama yayınladı. (TS spor haberleri)

Trabzonspor iki yıldız futbolcusu Nwakaeme ve Ekuban'ın sağlık durumları hakkında sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

Kulüp doktorumuz Op. Dr Hakan Çelik Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "Kayserispor müsabakasında sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyundan çıkan Anthony Nwakaeme'nin bugün çekilen MR'ında kas gerilmesi ve ödem tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır. Yine aynı müsabakada sağ uyluk üst adalesinde gerilme oluşan Caleb Ekuban'ın dün çekilen MR'ında kas gerilmesi ve ödem tespit edilmiş olup bu oyuncumuzun da tedavisine devam edilmektedir" dedi.

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