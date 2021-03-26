26 Mart 2021, Cuma
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor Nancy'nin 24 yaşındaki stoperi Sega Coulibaly ile ilgileniyor
Trabzonspor'da son dakika haberi... Fransız basınında yer alan bilgilere göre Fırtına, Nancy'de forma giyen 24 yaşındaki Sega Coulibaly'in peşine düştü. İşte detaylar... (TS spor haberleri)
Hosseini ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren Trabzonspor transfer listesine sürpriz bir ismi ekledi.
Fransız basını, Nancy'nin 24 yaşındaki stoperi Sega Coulibaly ile Trabzonspor'un ilgilendiğini yazdı.
Foot Mercato'da yer alan haberde; Karadeniz Fırtınası, AS Nancy forması giyen Sega Coulibaly'i takip ediyor.
Nancy ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mali asıllı Fransız stoper bu sezon Ligue 2'de 22 maçta görev aldı.
Stoper bölgesinin yanı sıra sağ bekte de görev yapabilen Coulibaly, bu sezon takımına 2 gollük skor katkısı sağladı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Kar ve fırtına için uyarı geldi! 26 Mart tüm bölgelerde hava durumu... (Meteoroloji)
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig