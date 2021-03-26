Trabzonspor'da son dakika haberi... Fransız basınında yer alan bilgilere göre Fırtına, Nancy'de forma giyen 24 yaşındaki Sega Coulibaly'in peşine düştü. İşte detaylar... (TS spor haberleri)

Hosseini ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren Trabzonspor transfer listesine sürpriz bir ismi ekledi.

Fransız basını, Nancy'nin 24 yaşındaki stoperi Sega Coulibaly ile Trabzonspor'un ilgilendiğini yazdı.

Foot Mercato'da yer alan haberde; Karadeniz Fırtınası, AS Nancy forması giyen Sega Coulibaly'i takip ediyor.

Nancy ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mali asıllı Fransız stoper bu sezon Ligue 2'de 22 maçta görev aldı.

Stoper bölgesinin yanı sıra sağ bekte de görev yapabilen Coulibaly, bu sezon takımına 2 gollük skor katkısı sağladı.







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