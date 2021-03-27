27 Mart 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Salih Uçan harekatı! Galatasaray da istiyordu...

Fırtına'dan Cimbom'a transfer çalımı! Süper Lig'in yıldızı...
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.03.2021

Alanyaspor'la sözleşmesi Haziran ayında bitecek Salih Uçan'ın talipleri artıyor. ve Galatasaray'ında transfer listesinde bulunan 27 yaşındaki oyuncuya son olarak da talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Karadeniz devinde transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek veya yüksek bonservis bedeli ödenmeyecek oyuncularla ağırlıklı olarak görüşmelerini sürdüren , Kasımpaşa'nın 30 yaşındaki Gineli forveti Koita dışında tanıdık bir isimle daha görüşmelere başladı. Bordomavili takım bu sezonki performansıyla lige damga vuran Salih Uçan ile temaslara başladı. Kulübü Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 27 yaşındaki orta saha için rakipler ise ve G.Saray.

ABDULLAH AVCI BİZZAT DEVREDE

Fotomaç'ın haberine göre; Bordo-mavili takım ezeli rakiplerinden önce işi bitirmek için Salih Uçan'a rakamsal olarak yüksek bir teklif yapmak yerine, "Bizi tercih et ve yeniden vazgeçilmez ol" diyerek başarılı futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor. Teknik direktör 'nın da bizzat dahil olduğu transfer görüşmelerinde Salih'in kafasının biraz karışık olduğu ancak daha önce İstanbul macerası yaşadığı için Trabzonspor'u tercih etme ihtimalinin de yüksek olduğu iddia edildi. Bu konuda sıcak gelişmeler yaşanabilir.

KARAR AŞAMASINDA

Bu sezon Alanyaspor formasıyla 33 maça çıkan Salih Uçan, 3 gol 4 asistlik katkı sağladı. Kariyerinde daha önce İtalya'da Roma ve Empoli, İsviçre'de ise gibi takımlarda forma giyen Uçan, Bucaspor altyapısında yetiştikten sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuş oradan da yurt dışına gitmişti. Alanyaspor ile sözleşme uzatmadığı için zaman zaman kulübüyle sorunlar yaşayan Salih'in hangi takımı tercih edeceğiyle ilgili kararını sezon sona ermeden vermesi bekleniyor.

Fırtına'da milat Avcı! Öncesi ve sonrası... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'ya Fransız stoper! Sözleşmesi... Fırtına'ya Fransız stoper! Sözleşmesi...
Fırtına'da milat Avcı! Öncesi ve sonrası... Fırtına'da milat Avcı! Öncesi ve sonrası...
Fırtına en az gol yiyen 2. takım! Fırtına en az gol yiyen 2. takım!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör