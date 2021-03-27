27 Mart 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür’ün hedefi Avrupa Şampiyonası!

Abdülkadir Ömür’ün hedefi Avrupa Şampiyonası!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.03.2021

Süper Lig'in 20. haftasında ciddi şekilde sakatlanan Abdülkadir Ömür, ligin son haftalarına yetişmek ve Avrupa Şampiyonası'nda kadrosunda yer almak istiyor. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Bordo-mavililerde 19 Ocak 2021 tarihinde Süper Lig'in 20'nci haftasında oynanan mücadelesinde sakatlanan ve tedavi sürecinde salonda çalışmalara başlayan Abdülkadir Ömür'ün, ligin son haftalarına yetişebileceği ifade edildi. Sakatlık sürecini hızlı bir şekilde geride bırakmaya çalışan 21 yaşındaki oyuncunun Süper Lig'de son birkaç maçta forma giyip kendini göstermeyi ve haziran ayındaki Avrupa Şampiyonası'nda kadrosunda yer almayı hedeflediği kaydedildi.

Ekuban Fırtına'yı sırtlıyor! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'dan Cimbom'a transfer çalımı! Süper Lig'in yıldızı... Fırtına'dan Cimbom'a transfer çalımı! Süper Lig'in yıldızı...
Fırtına'ya Fransız stoper! Sözleşmesi... Fırtına'ya Fransız stoper! Sözleşmesi...
Fırtına'da milat Avcı! Öncesi ve sonrası... Fırtına'da milat Avcı! Öncesi ve sonrası...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör