Süper Lig'in 20. haftasında ciddi şekilde sakatlanan Abdülkadir Ömür, ligin son haftalarına yetişmek ve Avrupa Şampiyonası'nda A Milli takım kadrosunda yer almak istiyor. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Bordo-mavililerde 19 Ocak 2021 tarihinde Süper Lig'in 20'nci haftasında oynanan Konyaspor mücadelesinde sakatlanan ve tedavi sürecinde salonda çalışmalara başlayan Abdülkadir Ömür'ün, ligin son haftalarına yetişebileceği ifade edildi. Sakatlık sürecini hızlı bir şekilde geride bırakmaya çalışan 21 yaşındaki oyuncunun Süper Lig'de son birkaç maçta forma giyip kendini göstermeyi ve haziran ayındaki Avrupa Şampiyonası'nda A Milli takım kadrosunda yer almayı hedeflediği kaydedildi.

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