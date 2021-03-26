Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un transfer hedefi belli oldu! Marlon'un yerine sol beke 2 alternatif

Gelecek sezon Abdullah Avcı önderliğinde lige damga vurmanın hesaplarını yapan Trabzonspor'da transfer hareketliliği başladı. Marlon için henüz karar veremeyen bordo mavililer, sol bek mevkisinin alternatiflerini de belirledi. Fırtına, Avcı'nın istediği Umut Meraş ve Galatasaray'da şans bulmakta zorlanan Emre Taşdemir için harekete geçecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Trabzonspor'da geleceği henüz netlik kazanmayan sol bek Marlon'a alternatif arayışı başladı. Fluminense'den kiralanan ve 2 milyon euro'ya satın alma opsiyonu bulunan Marlon'un ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran Abdullah Avcı'nın bu mevki için milli takımın sol beki Umut Meraş'ı düşündüğü bildirildi. Devre arasında da istenen 25 yaşındaki oyuncu için sezon sonunda bir kez daha girişim yapılacağı belirtiliyor.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Fransız 2. Lig ekibi Le Havre ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Meraş, bu sezon çıktığı 25 maçta 1 gol, 1 asistle oynadı. Galatasaray'da şans bulmakta zorlanan Emre Taşdemir ise diğer seçenek. Meraş olmazsa rotanın 25 yaşındaki Taşdemir'e çevrileceği ifade edildi. Sözleşmesi bitecek olan Emre bu sezon 12 maçta forma giydi ve 2 asist yaptı. (Fotomaç)

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