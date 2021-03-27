27 Mart 2021, Cumartesi

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Edin Visca Trabzonspor yolunda!

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Giriş Tarihi: 27.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'un uzun süredir gündeminde yer alan Edin konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sport-1'in iddiasına göre bordo-mavililerin teknik direktörü Visca ile birlikte sistemde de değişikliğe gidecek. ( haberleri)

Boşnaklar, Edin 'yı 'a gönderdi. Hatta sağ kanatta oynayan 'a yeni bir mevki bile buldu

Sport-1'in iddiasına göre; " eski öğrencisi, 'nın sağ kanatta yer verip, sol kanatta da 'yi oynatarak hücumunu hızlandırmayı planlıyor.

Visca'nın Trabzonspor'a transferinde bu yüzden ısrar ediyor. Futbolcumuz on yıldır formasını giydiği takımından ayrılmayı planladığı için Trabzonspor Teknik Direktörü, Visca'yı önümüzdeki sezon takımında görmek istiyor. Visca, Trabzonspor'a transfer olursa, şu anda sağ kanatta oynayan Caleb Ekuban başka bir pozisyona kayacak. Teknik direktörün dizilişine bağlı olarak ister forvet arkasında ister orta sahada bir pozisyonu olacak" denildi.

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