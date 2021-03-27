Edin Visca Trabzonspor yolunda!
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un uzun süredir gündeminde yer alan Edin Visca konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sport-1'in iddiasına göre bordo-mavililerin teknik direktörü Visca ile birlikte sistemde de değişikliğe gidecek. (TS spor haberleri)
Boşnaklar, Edin Visca'yı Trabzonspor'a gönderdi. Hatta sağ kanatta oynayan Caleb Ekuban'a yeni bir mevki bile buldu
Sport-1'in iddiasına göre; "Abdullah Avcı eski öğrencisi, Edin Visca'nın sağ kanatta yer verip, sol kanatta da Anthony Nwakaeme'yi oynatarak hücumunu hızlandırmayı planlıyor.
Visca'nın Trabzonspor'a transferinde bu yüzden ısrar ediyor. Futbolcumuz on yıldır formasını giydiği İstanbul takımından ayrılmayı planladığı için Trabzonspor Teknik Direktörü, Visca'yı önümüzdeki sezon takımında görmek istiyor. Visca, Trabzonspor'a transfer olursa, şu anda sağ kanatta oynayan Caleb Ekuban başka bir pozisyona kayacak. Teknik direktörün dizilişine bağlı olarak ister forvet arkasında ister orta sahada bir pozisyonu olacak" denildi.
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