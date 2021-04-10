10 Nisan 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Rizespor Trabzonspor maçı CANLI

Rizespor - Trabzonspor | CANLI
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 Giriş Tarihi: 10.04.2021

'in 34. haftasında Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Rizespor - Trabzonspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde Rizespor ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Rizespor - Trabzonspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Rizespor - Trabzonspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

RİZESPOR - TRABZONSPOR İLK 11'LER

Rizespor: Tarık, Moroziuk, , , İsmail, , Yasin, , Boldrin, , Skoda

Trabzonspor: , Hüseyin, , , , Bakasetas, , Abdulkadir Parmak, Flavio, Yunus, Djaniny

TRABZONSPOR DEPLASMANDA 13 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 13 maçta yenilmedi. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda 8 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. 'nın öğrencileri rakibi karşısında sahadan puan veya puanlarla ayrılması halinde şampiyonluk yaşadığı 1983-84 sezonunda dış sahada elde ettiği 14 maçlık yenilmezlik serisini yakalamış olacak.

KARADENİZ DERBİSİNDE 40. RANDEVU

ile Trabzonspor, Rize'de oynanan maçla ligde 40. kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında geride kalan 39 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-5 üstünlüğü bulunuyor. 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor söz konusu maçlarda attığı 83 gole, Çaykur Rizespor 32 golle karşılık verdi. Trabzonspor, Rize deplasmanında ise oynadığı 19 maçın 9'unu kazandı. 6 maç beraberlikle sona ererken 4 maçta ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlandı. Bordo-mavililer, Rize'de oynadığı son 4 deplasman maçını da kazanmayı başardı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

NWAKAEME VE EKUBAN YOK!

Süper Lig'in 34'üncü haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan ve 'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yapıldı. İki oyuncunun sakatlıkları nedeniyle Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemediği belirtilmişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Rizespor - Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu! Rizespor - Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu!
Avrupa'nın devleri yarışta! Fırtına'nın gençleri... Avrupa'nın devleri yarışta! Fırtına'nın gençleri...
Visca kanatlandı geliyor! Süper Lig devi... Visca kanatlandı geliyor! Süper Lig devi...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör