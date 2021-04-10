Süper Lig'in 34. haftasında Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Rizespor - Trabzonspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 34. hafta mücadelesinde Rizespor ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Rizespor - Trabzonspor maçının canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Rizespor - Trabzonspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

RİZESPOR - TRABZONSPOR İLK 11'LER

Rizespor: Tarık, Moroziuk, Selim, Talbi, İsmail, Dokovic, Yasin, Baiano, Boldrin, Samudio, Skoda

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Marlon, Hugo, Edgar, Bakasetas, Baker, Abdulkadir Parmak, Flavio, Yunus, Djaniny

TRABZONSPOR DEPLASMANDA 13 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 13 maçta yenilmedi. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda 8 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Abdullah Avcı'nın öğrencileri rakibi karşısında sahadan puan veya puanlarla ayrılması halinde şampiyonluk yaşadığı 1983-84 sezonunda dış sahada elde ettiği 14 maçlık yenilmezlik serisini yakalamış olacak.

KARADENİZ DERBİSİNDE 40. RANDEVU

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Rize'de oynanan maçla ligde 40. kez karşı karşıya geldi. İki takım arasında geride kalan 39 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-5 üstünlüğü bulunuyor. 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor söz konusu maçlarda attığı 83 gole, Çaykur Rizespor 32 golle karşılık verdi. Trabzonspor, Rize deplasmanında ise oynadığı 19 maçın 9'unu kazandı. 6 maç beraberlikle sona ererken 4 maçta ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlandı. Bordo-mavililer, Rize'de oynadığı son 4 deplasman maçını da kazanmayı başardı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

NWAKAEME VE EKUBAN YOK!

Süper Lig'in 34'üncü haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban'ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yapıldı. İki oyuncunun sakatlıkları nedeniyle Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemediği belirtilmişti.

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