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TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Trondsen dönüyor

Trondsen dönüyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 25.03.2021

Trabzonspor'un sezon başında transfer ettiği Trondsen, talihsiz bir sakatlık geçirmişti. 25 yaşındaki oyuncu 6.5 aydır sahalardan uzak kalırken, milli arada çalışmalara başlayacağı öğrenildi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Sezon başında 950 bin euro bonservis bedeli ile kadroya katılan Trondsen, resmi bir maça çıkmadan antrenmanda sakatlanmıştı. 10 Eylül'de sakatlanan ve sağ diz ön çapraz bağında yırtık meydana gelen 25 yaşındaki orta sana, tam 197 gün sonra sahalara dönmeye hazırlanıyor. Ameliyatı çok iyi geçen ve tedavi programını harfiyen uygulayan 1.83 boyundaki futbolcu, geçtiğimiz ay Trabzon'a dönmüştü. Trondsen'in milli maç arasında takımla birlikte antrenmana başlayacağı ve karşılaşmasında olmasa da bir sonraki hafta için kadroya girebileceği belirtiliyor.

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