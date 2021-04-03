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Sivasspor - Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu

Sivas - Trabzon maçının VAR hakemi belli oldu
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Giriş Tarihi: 03.04.2021

'in 32. haftasında oynanacak - maçının VAR hakemi oldu.

'in 32. haftasında ile karşı karşıya gelecek. 'ın yöneteceği mücadelenin VAR hakemi olurken, AVAR'da ise 'un görev yapacağı açıklandı.

'nda oynanacak - Trabzonspor maçı saat 16.00'da başlayacak.

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