24 Mart 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da 3 oyuncu için özel idman!

Fırtına'da 3 oyuncu için özel idman!
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Giriş Tarihi: 24.03.2021

'da , ve , milli maçlar nedeniyle lige verilen arada da çalışmalarına devam ediyor. Üç oyuncunun teknik ekipten özel program talep ettiği öğrenildi. İşte detaylar...

, ve , milli maçlar nedeniyle lige verilen arada da çalışmalarına devam ediyor. Üç oyuncunun teknik ekipten özel program talep ettiği ve fiziksel olarak daha iyi hale gelmek için bu 4 günlük izin sürecinde de çalışmalarına devam edeceği öğrenildi. Yarın maçı hazırlıklarına başlayacak 'da dışındaki tüm sakat oyuncuların da takıma dahil olması bekleniyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a 3 bomba transfer birden! Edin Visca, Fode Koita ve Youssouf Sabaly...

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