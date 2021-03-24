Trabzonspor'da 3 oyuncu için özel idman!

Trabzonspor'da Flavio, Serkan Asan ve Yunus Mallı, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada da çalışmalarına devam ediyor. Üç oyuncunun teknik ekipten özel program talep ettiği öğrenildi. İşte detaylar...

Flavio, Serkan Asan ve Yunus Mallı, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada da çalışmalarına devam ediyor. Üç oyuncunun teknik ekipten özel program talep ettiği ve fiziksel olarak daha iyi hale gelmek için bu 4 günlük izin sürecinde de çalışmalarına devam edeceği öğrenildi. Yarın Sivasspor maçı hazırlıklarına başlayacak Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür dışındaki tüm sakat oyuncuların da takıma dahil olması bekleniyor.

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