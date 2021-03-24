24 Mart 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor'da 3 oyuncu için özel idman!
Trabzonspor'da Flavio, Serkan Asan ve Yunus Mallı, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada da çalışmalarına devam ediyor. Üç oyuncunun teknik ekipten özel program talep ettiği öğrenildi. İşte detaylar...
Flavio, Serkan Asan ve Yunus Mallı, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada da çalışmalarına devam ediyor. Üç oyuncunun teknik ekipten özel program talep ettiği ve fiziksel olarak daha iyi hale gelmek için bu 4 günlük izin sürecinde de çalışmalarına devam edeceği öğrenildi. Yarın Sivasspor maçı hazırlıklarına başlayacak Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür dışındaki tüm sakat oyuncuların da takıma dahil olması bekleniyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig