23 Mart 2021, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır gidiyor mu? İşte bonservis bedeli

Son dakika transfer haberleri: Trabzonspor'da göstermiş olduğu performansla göz dolduran Uğurcan Çakır için Avrupa'nın birçok kulübü harekete geçti. Bordo-mavililer, genç file bekçisinin bonservis bedelini belirledi. (TS spor haberleri)

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır gidiyor mu? İşte bonservis bedeli
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 Giriş Tarihi: 23.03.2021

Gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarına erken başlayan , milli arada da bazı oyuncular ile görüşmelerini hızlandıracak. -mavililerde hedef; transferleri erken tamamlamak.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır gidiyor mu? İşte bonservis bedeli

'de üst sıralar için mücadele eden , bir yandan ligde yarışırken, diğer yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır gidiyor mu? İşte bonservis bedeli

'nın raporuna göre hareket eden , , ve 'nın transferini sonuçlandırmak istiyor.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır gidiyor mu? İşte bonservis bedeli

GİDECEKLERE GÖRE SAYI DEĞİŞEBİLİR
-mavililer ayrıca , ve için de girişimlerini sürdürdüğü, ayrılacak oyuncuların durumuna göre transfer sayısının değişebileceği, şartların oluşması durumunda orta sahaya da bir takviye daha yapabileceği kaydedildi.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır gidiyor mu? İşte bonservis bedeli

Transfer çalışmalarına devam eden 'da bir yandan da gözler mevcut oyuncuların son durumuna çevrildi.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır gidiyor mu? İşte bonservis bedeli

HOSSEINI'YE YENİ TEKLİF!
-mavili yönetimin takımda tutmayı planladığı İranlı stoper oyuncusu 'ye yeni bir teklifin daha yapıldığı kaydedilirken, bu transferi de olumlu sonuçlandırmayı hedeflediği ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır gidiyor mu? İşte bonservis bedeli

UĞURCAN YUVADAN UÇABİLİR!
'da özellikle sezon öncesi transfer döneminde birçok kulüpten teklif alan ancak şartlar konusunda anlaşma sağlanamayınca 'ya transferi rafa kalkan 'ın sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır gidiyor mu? İşte bonservis bedeli

EN AZ 25 MİLYON EURO BEKLENİYOR!
'dan birçok önemli kulübün talip olduğu Uğurcan için yönetimin taban fiyatını 25 milyon euro seviyelerinde belirlediği ve sonraki satışından da kar payı talep edeceği, bu şartların oluşması durumunda milli kalecinin transferine onay verileceği kaydedildi.

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