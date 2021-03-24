24 Mart 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a 3 bomba transfer birden! Edin Visca, Fode Koita ve Youssouf Sabaly...

Fırtına yenileniyor! 3 mevkiye 3 bomba
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Giriş Tarihi: 24.03.2021

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan , yazı hareketli geçirecek. Kadrosunda önemli bir yenilenme yapacak olan bordo mavililer, teknik direktör yönetiminde şampiyonluk hedefiyle sezona başlayacak. , orta saha ve forvet için 3 ayrı isim alacak olan Fırtına, bu transferleri bitirmek için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

'de üst sıralar için mücadele eden , bir yandan ligde yarışırken, diğer yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Öncelikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyunculara yönelen bordo-mavililer, 'dan 30 yaşındaki Gine li santrfor ile Fransa temsilcisi 'dan 28 yaşındaki Senegalli sağ bek 'in transferlerini sonuçlandırmaya çalışacak. Trabzonspor, milli arada da bazı oyuncular ile görüşmelerini hızlandıracak.

VISCA AVCI'NIN GÖZBEBEĞİ

Trabzonspor'da ayrıca 'in futbolcusu transferinde de ısrar devam ediyor. Teknik direktör 'nın takımda görmeyi çok istediği oyuncu için girişimler sezonun tamamlanmasının ardından hızlandırılacak. Şartlara bağlı olarak yapılacak görüşmeler neticesinde Trabzonspor birçok kez gündeme gelen 31 yaşındaki Boşnak sağ kanadın transferinde de bu dönem mutlu sona ulaşmak istiyor. Bordo-mavililerde hedef; takviyeleri erken tamamlamak.

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RAKAMLARLA SABALY

Bu sezon 'de Bordeaux forması ile 24 maça çıkan Sabaly, 2 asist yaptı. Deneyimli sağ bek 21 kez de 'nda oynadı.

RAKAMLARLA KOITA

2016-17 sezonunda 'tan Kasımpaşa'ya transfer olan deneyimli oyuncu İstanbul ekibiyle çıktığı 110 resmi maçta 31 gol atıp 11 de asist yaptı. Abdullah Avcı'nın Koita'yı uzun süredir takip ettiği belirtildi.

RAKAMLARLA VISCA

ile 371 maça ıkan Edin Visca, 106 gol atıp 105 de asist yaptı.

TAKVİYE SAYISI DEĞİŞEBİLİR

Bordo-mavililer ayrıca sol bek, sol kanat ve forvet için de girişimlerini sürdürdüğü, ayrılacak oyuncuların durumuna göre transfer sayısının değişebileceği, şartların oluşması durumunda orta sahaya da bir takviye daha yapabileceği kaydedildi. (Fotomaç)

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