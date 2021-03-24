Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a 3 bomba transfer birden! Edin Visca, Fode Koita ve Youssouf Sabaly...
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Trabzonspor, yazı hareketli geçirecek. Kadrosunda önemli bir yenilenme yapacak olan bordo mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde şampiyonluk hedefiyle sezona başlayacak. Defans, orta saha ve forvet için 3 ayrı isim alacak olan Fırtına, bu transferleri bitirmek için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Süper Lig'de üst sıralar için mücadele eden Trabzonspor, bir yandan ligde yarışırken, diğer yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Öncelikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyunculara yönelen bordo-mavililer, Kasımpaşa'dan 30 yaşındaki Gine li santrfor Fode Koita ile Fransa temsilcisi Bordeaux'dan 28 yaşındaki Senegalli sağ bek Youssouf Sabaly'in transferlerini sonuçlandırmaya çalışacak. Trabzonspor, milli arada da bazı oyuncular ile görüşmelerini hızlandıracak.
VISCA AVCI'NIN GÖZBEBEĞİ
Trabzonspor'da ayrıca Medipol Başakşehir'in futbolcusu Edin Visca transferinde de ısrar devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımda görmeyi çok istediği oyuncu için girişimler sezonun tamamlanmasının ardından hızlandırılacak. Şartlara bağlı olarak yapılacak görüşmeler neticesinde Trabzonspor birçok kez gündeme gelen 31 yaşındaki Boşnak sağ kanadın transferinde de bu dönem mutlu sona ulaşmak istiyor. Bordo-mavililerde hedef; takviyeleri erken tamamlamak.
RAKAMLARLA SABALY
Bu sezon Fransa Lig 1'de Bordeaux forması ile 24 maça çıkan Sabaly, 2 asist yaptı. Deneyimli sağ bek 21 kez de Senegal Milli Takımı'nda oynadı.
RAKAMLARLA KOITA
2016-17 sezonunda Blackburn Rovers'tan Kasımpaşa'ya transfer olan deneyimli oyuncu İstanbul ekibiyle çıktığı 110 resmi maçta 31 gol atıp 11 de asist yaptı. Abdullah Avcı'nın Koita'yı uzun süredir takip ettiği belirtildi.
RAKAMLARLA VISCA
Başakşehir ile 371 maça ıkan Edin Visca, 106 gol atıp 105 de asist yaptı.
TAKVİYE SAYISI DEĞİŞEBİLİR
Bordo-mavililer ayrıca sol bek, sol kanat ve forvet için de girişimlerini sürdürdüğü, ayrılacak oyuncuların durumuna göre transfer sayısının değişebileceği, şartların oluşması durumunda orta sahaya da bir takviye daha yapabileceği kaydedildi. (Fotomaç)
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