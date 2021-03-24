24 Mart 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Hosseini'ye yeni teklif!

Trabzonspor'da Hosseini'ye yeni teklif!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 24.03.2021

Transfer çalışmalarını sürdüren , bir yandan sözleşmesi bitecek oyuncular için de harekete geçti. mavililer, kadrosunda tutmak istediği için yeni bir teklif yaptı. İşte detaylar...

dış transferde çalışmalarını sürdürürken bir yandan da sözleşmeleri sona erecek oyuncularla görüşmelerine devam ediyor. -mavili yönetimin takımda tutmayı planladığı stoper oyuncusu 'ye yeni bir teklifin daha yapıldığı kaydedilirken, bu transferi de olumlu sonuçlandırmayı hedeflediği ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'a 3 bomba transfer birden! Edin Visca, Fode Koita ve Youssouf Sabaly...

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