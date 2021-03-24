24 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'da Hosseini'ye yeni teklif!
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, bir yandan sözleşmesi bitecek oyuncular için de harekete geçti. Bordo mavililer, kadrosunda tutmak istediği Hosseini için yeni bir teklif yaptı. İşte detaylar...
Fırtına dış transferde çalışmalarını sürdürürken bir yandan da sözleşmeleri sona erecek oyuncularla görüşmelerine devam ediyor. Bordo-mavili yönetimin takımda tutmayı planladığı İranlı stoper oyuncusu Majid Hosseini'ye yeni bir teklifin daha yapıldığı kaydedilirken, bu transferi de olumlu sonuçlandırmayı hedeflediği ifade edildi.
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