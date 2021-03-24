24 Mart 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdullah Avcı kiralık oyuncuları yakından takip ediyor!

Avcı'dan kiralıklara yakın takip!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 24.03.2021

Teknik Direktörü , bir yandan transfer çalışmalarıyla ilgilenirken diğer yandan da kiralanan oyuncuların performanslarını yakından takip ediyor. Avcı, potansiyeli yüksek isimleri sezon başı hazırlık kampına dahil edip son kararını verecek.

Teknik direktör , bir yandan dış transfer çalışmaları için scout ekibiyle çalışmalara devam ederken bir yandan da takımdan kiralık gönderilen isimleri yakın takibe aldı. Tecrübeli hoca, forma şansı bulması zor gözüken, tecrübe kazanmaları adına 1., 2. ve 3. Lig kulüplerine kiralık gönderilen oyuncular hakkında bilgiler alıyor. Avcı göreve geldikten sonra , , , , ile Diabate'yi kiralık göndermişti. Avcı, potansiyeli yüksek isimleri sezon başı hazırlık kampına dahil edip son kararını verecek.

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