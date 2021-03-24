Trabzonspor'da Abdullah Avcı kiralık oyuncuları yakından takip ediyor!
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bir yandan transfer çalışmalarıyla ilgilenirken diğer yandan da kiralanan oyuncuların performanslarını yakından takip ediyor. Avcı, potansiyeli yüksek isimleri sezon başı hazırlık kampına dahil edip son kararını verecek.
Teknik direktör Abdullah Avcı, bir yandan dış transfer çalışmaları için scout ekibiyle çalışmalara devam ederken bir yandan da takımdan kiralık gönderilen isimleri yakın takibe aldı. Tecrübeli hoca, forma şansı bulması zor gözüken, tecrübe kazanmaları adına 1., 2. ve 3. Lig kulüplerine kiralık gönderilen oyuncular hakkında bilgiler alıyor. Avcı göreve geldikten sonra Ahmet Canbaz, Muhammet Taha Tepe, Kerem Baykuş, Taha Tunç, Salih Kavrazlı ile Diabate'yi kiralık göndermişti. Avcı, potansiyeli yüksek isimleri sezon başı hazırlık kampına dahil edip son kararını verecek.
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