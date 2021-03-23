Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında ilk 3 sırada yer alan takımların puan kaybetmesi, Trabzonspor'u umutlandırdı. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Aytemız Alanyaspor ve BB Erzurumspor maçlarında yaşadığı puan kayıplarının ardından Süper Lig'in 31'inci haftasında sahasında oynadığı MKE Ankaragücü karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak yeniden çıkışa geçen Trabzonspor'da, gözler üst sıralara çevrildi. Söz konusu haftada ilk üçte yer alan takımlardan Galatasaray'ın kaybetmesi, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da haftayı beraberlikle tamamlamaları ligde 55 puanla 4'üncü sırada yer alan Fırtına'nın iştahını artırdı.

BU KEZ FIRSAT KAÇMASIN

Milli aranın ardından Sivas deplasmanına gidecek olan Trabzonspor, 4 günlük izin yaparak önce dinlenecek. Ardından perşembe günü çalışmalara başlayarak eksik giderecek. Abdullah Avcı'nın üst sıralarda kalan 10 haftada yaşanabilecek olası kayıplara dikkat çekerek fırsatları iyi değerlendirme noktasında öğrencileriyle bir toplantı yaptığı ve zirvenin yeniden şekillenebileceğini vurguladığı kaydedildi.

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