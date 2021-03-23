Trabzonspor'da sağ bek sıkıntısı
Trabzonspor sezona 3 sağ bek ile başlamasına rağmen devre arasında Pereira ile yollarını ayırdı. Fırtına'da Kamil Ahmet'in sık sakatlanması sonrasında bu bölgede sıkıntı yaşanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Sezona sağ bek oyuncuları Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi ve Serkan Asan ile başlayan bordo-mavililerde Pereira ile yollar devre arasında ayrılmıştı. Bu mevkiye takviye yapılmazken, Kamil Ahmet'in de sık sık sakatlanması Serkan Asan'ı alternatifsiz haline getirmişti. Ama son iki haftada Abdullah Avcı, Serkan'a da forma vermeyip stoper orijinli oyuncularını sağ bekte görevlendirdi. Tecrübeli teknik adam, ligdeki son iki maçta Hüseyin Türkmen'e 11'de şans tanırken, Hüseyin'i oyundan aldıktan sonra ise Edgar Ie'yi bu bölgeye çekti. Bordomavililerde, Kamil Ahmet de sakatlığı nedeniyle 5 maçtır sahaya çıkamadı.
GEÇEN YILIN 6 PUAN GERİSİNDE
İlk 8 haftada 6 puan toplayarak lige tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapan ancak Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle toparlanıp 4'üncülüğe kadar yükselen bordo-mavililer, 30 maçlık performanslar dikkate alındığında geçen senenin 6 puan gerisinde kaldı.
Kötü başladığı sezonda iyi toparlanan Fırtına, milli aranın ardından oynayacağı Sivasspor maçını da kazanırsa, ikinci sırada tamamladığı geçen sezonki performansına kıyasla puan farkını 4'e indirecek.
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