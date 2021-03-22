22 Mart 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan müthiş istatistik! Son 10 yılda...

Avcı'dan müthiş istatistik! Son 10 yılda...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 Giriş Tarihi: 22.03.2021

Teknik Direktörü , bordo-mavililerle göstermiş olduğu performansla müthiş bir istatistiğe imza attı. ( haberleri)

Teknik direktör son 10 yılda görev alan teknik adamlar arasında en iyi puan ortalamasını yakalayan isim oldu. 16 sırada aldığı takımı 4. basamağa yükselten usta hoca 2.2 gibi yüksek bir puan ortalaması tutturdu. 2.40 ortalaması olan 'e en çok yaklaşan isim oldu. (Fotomaç)


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