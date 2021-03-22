22 Mart 2021, Pazartesi
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan müthiş istatistik! Son 10 yılda...
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavililerle göstermiş olduğu performansla müthiş bir istatistiğe imza attı. (TS spor haberleri)
Teknik direktör Abdullah Avcı son 10 yılda görev alan teknik adamlar arasında en iyi puan ortalamasını yakalayan isim oldu. 16 sırada aldığı takımı 4. basamağa yükselten usta hoca 2.2 gibi yüksek bir puan ortalaması tutturdu. 2.40 ortalaması olan Şenol Güneş'e en çok yaklaşan isim oldu. (Fotomaç)
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