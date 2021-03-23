Sağ bek bölgesinde zaman zaman eksiklik çeken Trabzonspor, bu bölge için Bordeaux'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Sabaly'i gündemine aldı. Fırtına, Senegalli oyuncuyla milli arada masaya oturacak. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'da sağ bek için transfer adaylarından Youssouf Sabaly harekatı başlıyor. Fotomaç'ın haberine göre; Bordo-mavililer, Fransa'nın Bordeaux takımında forma giyen ve kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki Senegalli sağ bek ile milli arada transfer görüşmesi yapılacak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da takımında görmeyi çok istediği 1.73 boyundaki savunmacının yüksek maaş beklentisi içerisinde olmaması durumunda anlaşma şartlarının şimdiden karara bağlanacağı öğrenildi. Kariyerinde Fransa dışında forma giymeyen Sabaly'nin artık ülke dışına çıkmaya sıcak baktığı kaydedildi.

Bu sezon Fransa Lig 1'de Bordeaux forması ile 24 maça çıkan Sabaly, 2 asist yaptı. Deneyimli sağ bek 21 kez de Senegal Milli Takımı'nda oynadı.

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