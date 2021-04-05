05 Nisan 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonsporlu Majid Hosseini'ye 3 talip birden! o ülkede...

Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Abdullah Avcı ile çıkış yakalayan Trabzonspor, gelecek sezonun kadro yapılanması için de çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavili ekipte sürpriz bir gelişme de yaşandı. Majid Hosseini için talipler ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Trabzonsporlu Majid Hosseini'ye 3 talip birden! o ülkede...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 Giriş Tarihi: 05.04.2021

'de 4. sırada bulunan bir yandan transfer çalışmalarına devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonsporlu Majid Hosseini'ye 3 talip birden! o ülkede...

Kadroyu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan bordo-mavililer bir yandan da sözleşmesi bitecek futbolcular için görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika spor haberi: Trabzonsporlu Majid Hosseini'ye 3 talip birden! o ülkede...

'da görüşmelerin sürdüğü isimlerden biri de ...

Son dakika spor haberi: Trabzonsporlu Majid Hosseini'ye 3 talip birden! o ülkede...

Bordo - mavililerle sözleşmesi sezon sonu bitecek olan İranlı futbolcunun talipleri de artmaya başladı.

Son dakika spor haberi: Trabzonsporlu Majid Hosseini'ye 3 talip birden! o ülkede...

3 TAKIM TALİP OLDU

'nin haberine göre oyuncuyla ve 'un yanı sıra şimdi de bir başka ekibi 'un ilgilendiği iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Trabzonsporlu Majid Hosseini'ye 3 talip birden! o ülkede...

Gazetenin aktardığına göre 'un oyuncuyu takip ettiği ve transfer için girişimlere başlayacağı kaydedidi.

Son dakika spor haberi: Trabzonsporlu Majid Hosseini'ye 3 talip birden! o ülkede...

'a 'ın takımından transfer olan İranlı stoper, bu yıl ve 'nin gelmesiyle birlikte yedek kulübesine hapsoldu.

Son dakika spor haberi: Trabzonsporlu Majid Hosseini'ye 3 talip birden! o ülkede...

Bordo-mavililerle bu sezon 12 maçta forma giyen 24 yaşındaki stoper, ile yaptığı transfer görüşmelerinde ise anlaşma sağlayamadı.

Son dakika spor haberi: Trabzonsporlu Majid Hosseini'ye 3 talip birden! o ülkede...

MAJID HOSSEINI KİMDİR?

20 Haziran 1996 yılında dünyaya gelen 'ın Karaj kentinde dünyaya gelmiştir. 1,83 boyundaki oyuncu; stoper mevkisinin yanısıra sağ bek ve ön liberoda da forma giymektedir.

Son dakika spor haberi: Trabzonsporlu Majid Hosseini'ye 3 talip birden! o ülkede...

Futbola Saipa takımında başlayan , 2014 yılında FC takımına transfer olmuştur. Burada bir sezon Rah Ahan Yazdan FC takımına kiralanan oyuncu, 2018 yılında 517 bin Euro bedelle 'a transfer olmuştur. İlk sezonunda Bordo-Mavili forma ile 29 karşılaşmaya çıkmıştır.

Son dakika spor haberi: Trabzonsporlu Majid Hosseini'ye 3 talip birden! o ülkede...

Kulübü başkanının çıkardığı birçok zorluğun ardından 'a transferi gerçekleşen oyuncu 2018 Dünya Kupası'nda Milli Takımı ile gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmiştir.

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