Son dakika spor haberi: Trabzonsporlu Majid Hosseini'ye 3 talip birden! o ülkede...
Son dakika Trabzonspor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Abdullah Avcı ile çıkış yakalayan Trabzonspor, gelecek sezonun kadro yapılanması için de çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavili ekipte sürpriz bir gelişme de yaşandı. Majid Hosseini için talipler ortaya çıktı. İşte detaylar...
Spor Toto Süper Lig'de 4. sırada bulunan Trabzonspor bir yandan transfer çalışmalarına devam ediyor.
Kadroyu güçlendirmek için yoğun mesai harcayan bordo-mavililer bir yandan da sözleşmesi bitecek futbolcular için görüşmelerini sürdürüyor.
Trabzonspor'da görüşmelerin sürdüğü isimlerden biri de Hosseini...
Bordo - mavililerle sözleşmesi sezon sonu bitecek olan İranlı futbolcunun talipleri de artmaya başladı.
3 TAKIM TALİP OLDU
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre oyuncuyla AEK ve Olimpiakos'un yanı sıra şimdi de bir başka Yunan ekibi Panathinaikos'un ilgilendiği iddia edildi.
Gazetenin aktardığına göre Panathinaikos'un oyuncuyu takip ettiği ve transfer için girişimlere başlayacağı kaydedidi.
Trabzonspor'a İran'ın Esteghlal takımından transfer olan İranlı stoper, bu yıl Vitor Hugo ve Edgar LE'nin gelmesiyle birlikte yedek kulübesine hapsoldu.
Bordo-mavililerle bu sezon 12 maçta forma giyen 24 yaşındaki stoper, Trabzonspor ile yaptığı transfer görüşmelerinde ise anlaşma sağlayamadı.
Futbola Saipa takımında başlayan Hosseini, 2014 yılında Esteghlal FC takımına transfer olmuştur. Burada bir sezon Rah Ahan Yazdan FC takımına kiralanan oyuncu, 2018 yılında 517 bin Euro bedelle Trabzonspor'a transfer olmuştur. İlk sezonunda Bordo-Mavili forma ile 29 karşılaşmaya çıkmıştır.
Esteghlal Kulübü başkanının çıkardığı birçok zorluğun ardından Trabzonspor'a transferi gerçekleşen oyuncu 2018 Dünya Kupası'nda İran Milli Takımı ile gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekmiştir.
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