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Trabzonspor'da Ekuban fırtınası!

Trabzonspor'da Ekuban fırtınası!
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Giriş Tarihi: 23.03.2021

Ankaragücü'nü 4-1'le geçen 'da Ekuban 2 gol atarak galibiyette önemli pay sahibi oldu. Ganalı yıldız, bordo-mavililerde en golcü sezonunu yaşıyor. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'in 31. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen 'un 2 golünü atan Ganalı oyuncusu Caleb Ekuban, bordo-mavili takım formasıyla en golcü sezonunu yaşıyor. Ekuban, bordo-mavili takıma ilk geldiği 2018-2019 sezonunda 29 lig maçında 5 gol, 2019- 2020'de 22 maçta 5 gol kaydetti. Ganalı futbolcu, bu sezon ise geride kalan 31 haftalık bölümde 24 maçta forma giyip rakip fileleri 8 kez havalandırarak önceki sezonlardan daha golcü bir performans ortaya koydu. Ekuban, ligde 8 golle takımının da en golcü ismi oldu.

19 PUANLIK KATKI

Ligde 55 puanla 4. sırada yer alan bordomavili takım, Ganalı futbolcunun gol attığı maçlarda mağlup olmayarak 19 puan elde etti. Karadeniz ekibi, Ekuban'ın gol attığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Ekuban, Trabzonspor'un 1-0 kazandığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Göztepe, 2-1 galip geldiği , Karagümrük ve Gençlerbiriği ile 1-1 berabere biten Demir Grup Sivasspor maçlarında 1'er gol kaydetti. Golcü oyuncu, MKE Ankaragücü karşısında alınan 4-1'lik galibiyette rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

Trabzonspor'da 3. sezonunu geçiren Ekuban, bugüne dek Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında 95 resmi karşılaşmaya çıkıp, 27 kez rakip fileleri havalandırdı. Ekuban, bu sezon 25 maçta 9, 2019-2020'de 34 karşılaşmada 10, 2018-2019'da da 36 mücadelede 8 gol kaydetti.

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