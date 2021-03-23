Trabzonspor'da bu sezon Edgar Ie, bordo-mavililerde 30 maçın hepsinde forma giyerek istikrarlı bir performans gösterdi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Yüzde 90'lık başarılı pas isabeti yakalayan Portekizli stoper, Ankaragücü mücadelesinde ilk golünü de attı. Devre arasında Fransız kulüplerinin ilgilendiği Edgar, özellikle Hugo ile yakaladığı uyumla dikkat çekiyor. Edgar, stoper başladığı son maçı sağ bek pozisyonunda bitirirken, bu bölgede de iyi bir alternatif olacağını gösterdi.

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