20 Mart 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor 4-1 Ankaragücü (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fırtına 3 puanı ilk yarıda aldı!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 Giriş Tarihi: 20.03.2021

'in 31. haftasında evinde 'nü ilk yarıda bulduğu gollerle 4-1 mağlup ederek 2 hafta aranın ardından galibiyetle tanıştı. ( haberleri)

'in 31. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi bordo-mavililer 4-1 kazandı.

Ev sahibi takımın gollerini; Ekuban (2), , Edgar kaydetti.

Konuk takımın golü ise 'dan geldi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor 55 puana yükselirken, Ankaragücü 29 puanda kaldı.

NWAKAEME'NİN 100. RESMİ MAÇI

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu , bordo-mavili formayla 100. maçına çıktı.

Kulüp resmi twitter hesabından, "Bordo-mavili formamızla 100. resmi maçına çıkan Anthony Nwakaeme'yi tebrik ediyoruz." paylaşımında bulunuldu.

BERAT'IN SAKATLIĞI DÜZELMEDİ

Trabzonspor'da geçen hafta maçında forma giyemeyen sakatlığı geçmeyince yine maç kadrosuna alınmadı. Kulüp doktoru , "Sağ uyluk arka adalesinde kas yaralanması bulunan oyuncumuz ağrıları devam ettiği için maç kadrosuna alınmamıştır" açıklamasında bulundu.

MAÇTAN DAKİKALAR

16'ıncı dakikada sağ kanattan Djaniny'in kullandığı köşe vuruşunda Vitor Hugo'nun kafa şutu az farkla üstten auta çıktı.

23'üncü dakikada ceza alında Hüseyin'in ceza alında müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem , penaltı kararı verdi.

25'ini dakikada penaltını atışını kullanan İbrahim Aktağ, takımına beraberliği sağladı: 1-1.

28'inci dakikada Nwakaeme'nin sağ kanada uzun gönderdiği topu ceza alına taşıyan Daniny'in pasını kontrolden eden Ekuban, rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, top ağlara gitti: 2-1.

29'uncu dakikada orta sahada rakipten kaptığı topla ilerleyerek ceza alına giren Djaniny, kaleci Freiedrich'i de geçerek topu ağlara gönderdi: 3-1.

32'inci dakikada Bakasetas'ın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkten Djaniny'in şutunu kaleci Freiedrich, eliyle kornere çeldi.

38'inci dakikada sakatlanan kaleci Freiedrich'e sağlık ekibi müdahalede bulundu. Oyuna devam edemeyen Freiedrich'in yerine Korcan Çelikay kaleye geçti.

46'ıncı dakikada ceza alanı sağ çaprazdan Lobzhanidze'in sert şutunu kaleci Uğucan çeldi. Savunmanın uzaklaştırmadığı top havalanarak Endri Çekici'nin önünde kaldı. Çekicinin ceza alanında sert şutuna uzanan Uğurcan topu kornere çelmeyi başardı.

54'üncü dakikada Atilla'nın pasında ceza alanında topla buluşan Lobzhanidze'nun şutunu Uğurcan uzanarak çeldi. Savunma topu uzaklaştırdı.

59'uncu dakikada ceza alına sağ kanattan giren Djaniny'in şutu kaleci Korcan'da kaldı.

74'üncü dakikada sağ kanattan Lobzhanidze'nin ceza alanında ortasına Borven ayak koydu, top az farkla auta çıktı.

90+4'üncü dakikada ceza alanı dışından Yusuf'un kullandığı serbest vuruşu kaleci Korcan çeldi, dönene topa ayak koyan Edgar Le'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-1.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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