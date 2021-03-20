Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor evinde Ankaragücü'nü ilk yarıda bulduğu gollerle 4-1 mağlup ederek 2 hafta aranın ardından galibiyetle tanıştı. (TS spor haberleri)

NWAKAEME'NİN 100. RESMİ MAÇI

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, bordo-mavili formayla 100. maçına çıktı.

Kulüp resmi twitter hesabından, "Bordo-mavili formamızla 100. resmi maçına çıkan Anthony Nwakaeme'yi tebrik ediyoruz." paylaşımında bulunuldu.



BERAT'IN SAKATLIĞI DÜZELMEDİ



Trabzonspor'da geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyen Berat Özdemir sakatlığı geçmeyince yine maç kadrosuna alınmadı. Kulüp doktoru Hakan Çelik, "Sağ uyluk arka adalesinde kas yaralanması bulunan oyuncumuz ağrıları devam ettiği için maç kadrosuna alınmamıştır" açıklamasında bulundu.

MAÇTAN DAKİKALAR

16'ıncı dakikada sağ kanattan Djaniny'in kullandığı köşe vuruşunda Vitor Hugo'nun kafa şutu az farkla üstten auta çıktı.

23'üncü dakikada ceza alında Hüseyin'in ceza alında müdahalesiyle Geraldo yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük, penaltı kararı verdi.

25'ini dakikada penaltını atışını kullanan İbrahim Aktağ, takımına beraberliği sağladı: 1-1.

28'inci dakikada Nwakaeme'nin sağ kanada uzun gönderdiği topu ceza alına taşıyan Daniny'in pasını kontrolden eden Ekuban, rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, top ağlara gitti: 2-1.

29'uncu dakikada orta sahada rakipten kaptığı topla ilerleyerek ceza alına giren Djaniny, kaleci Freiedrich'i de geçerek topu ağlara gönderdi: 3-1.

32'inci dakikada Bakasetas'ın sağ kanattan yaptığı ortada arka direkten Djaniny'in şutunu kaleci Freiedrich, eliyle kornere çeldi.

38'inci dakikada sakatlanan kaleci Freiedrich'e sağlık ekibi müdahalede bulundu. Oyuna devam edemeyen Freiedrich'in yerine Korcan Çelikay kaleye geçti.

46'ıncı dakikada ceza alanı sağ çaprazdan Lobzhanidze'in sert şutunu kaleci Uğucan çeldi. Savunmanın uzaklaştırmadığı top havalanarak Endri Çekici'nin önünde kaldı. Çekicinin ceza alanında sert şutuna uzanan Uğurcan topu kornere çelmeyi başardı.

54'üncü dakikada Atilla'nın pasında ceza alanında topla buluşan Lobzhanidze'nun şutunu Uğurcan uzanarak çeldi. Savunma topu uzaklaştırdı.

59'uncu dakikada ceza alına sağ kanattan giren Djaniny'in şutu kaleci Korcan'da kaldı.

74'üncü dakikada sağ kanattan Lobzhanidze'nin ceza alanında ortasına Borven ayak koydu, top az farkla auta çıktı.

90+4'üncü dakikada ceza alanı dışından Yusuf'un kullandığı serbest vuruşu kaleci Korcan çeldi, dönene topa ayak koyan Edgar Le'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-1.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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