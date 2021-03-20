20 Mart 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor-Ankaragücü maçında üst üste 2 kez penaltı bekledi! İşte o pozisyonlar

Fırtına üst üste 2 kez penaltı bekledi! İşte o pozisyonlar
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.03.2021

Spor Toto Süper Lig'de 31. haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadelenin 49. dakikasında bordo-mavili takım üst üste 2 pozisyonda penaltı bekledi. İşte o pozisyonlar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

'un MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaştığı maçta penaltı tartışmaları yaşandı. Bordo-mavililer, üst üste yaşanan 2 pozisyonda maçın hakemi Zorbay Küçük'e penaltı itirazında bulundu.

İlk olarak 49. dakikada ceza sahası içinde elle ihlal yapıldığı şeklinde itiraz eden Trabzonsporlu oyuncular, bu pozisyonun hemen ardından Caleb Ekuban'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Mücadelenin hakemi Zorbay Küçük, her iki pozisyonda da oyunu devam ettirdi.

İşte o anlar:



*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'da yıldız isim cezalı duruma düştü! Fırtına'da yıldız isim cezalı duruma düştü!
Friedrich sakatlanarak oyundan çıktı! Friedrich sakatlanarak oyundan çıktı!
İşte Trabzonspor'un itiraz ettiği penaltı pozisyonu! İşte Trabzonspor'un itiraz ettiği penaltı pozisyonu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ