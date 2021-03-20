20 Mart 2021, Cumartesi
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Trabzonspor-Ankaragücü maçında üst üste 2 kez penaltı bekledi! İşte o pozisyonlar
Spor Toto Süper Lig'de 31. haftasında Trabzonspor sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadelenin 49. dakikasında bordo-mavili takım üst üste 2 pozisyonda penaltı bekledi. İşte o pozisyonlar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor'un MKE Ankaragücü ile kozlarını paylaştığı maçta penaltı tartışmaları yaşandı. Bordo-mavililer, üst üste yaşanan 2 pozisyonda maçın hakemi Zorbay Küçük'e penaltı itirazında bulundu.
İlk olarak 49. dakikada ceza sahası içinde elle ihlal yapıldığı şeklinde itiraz eden Trabzonsporlu oyuncular, bu pozisyonun hemen ardından Caleb Ekuban'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Mücadelenin hakemi Zorbay Küçük, her iki pozisyonda da oyunu devam ettirdi.
İşte o anlar:
*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
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