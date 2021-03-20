20 Mart 2021, Cumartesi
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Trabzonspor-Ankaragücü maçında Djaniny bir ilki başardı!
Son dakika Trabzonspor haberleri: Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Bordo-mavililerde Yeşil Burun Adalı futbolcu Djaniny ilk kez bir maçta 1 gol, 1 asist üretti. (TS spor haberleri)
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı 3-1 sona ererken Fırtına'nın golcü futbolcusu Djaniny, ilk kez bir maçta takımına hem gol hem asist katkısı verdi. Yeşil Burun Adalı futbolcu takımının 3. golünü atarken, Ekuban'ın attığı golde ise asisti yaptı.
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