20 Mart 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor-Ankaragücü maçında Djaniny bir ilki başardı!

Fırtına'da Djaniny'den bir ilk!
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Giriş Tarihi: 20.03.2021

Son dakika haberleri: 'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında 'nü konuk etti. Bordo-mavililerde Yeşil Burun Adalı futbolcu ilk kez bir maçta 1 gol, 1 asist üretti. ( haberleri)

'in 31. haftasında sahasında MKE ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı 3-1 sona ererken 'nın golcü futbolcusu , ilk kez bir maçta takımına hem gol hem asist katkısı verdi. Yeşil Burun Adalı futbolcu takımının 3. golünü atarken, 'ın attığı golde ise asisti yaptı.
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