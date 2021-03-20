Trabzonspor Ankaragücü maçı sonrası Abdullah Avcı: İlk 4'te nereyi zorlayabiliriz bunu düşünüyoruz

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un Ankaragücü maçı sonrası teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Galatasaray'ın mağlup olması, yarınki derbi. İlk 4'te nereyi zorlayabiliriz, bunu düşünüyoruz. Bugün playstation oynasan bile bu oyunu kolayca iyileştiremiyorsun. Net bir galibiyet aldık ama oyunun içinde aksiyonların ve dalgalanmaların olduğu süreçte sıkıntılar yaşadık. Ligin iyi çıkış yapan takımlarından biri Ankaragücü. Geriye düşmelerine rağmen pozisyon da çıkarttılar" dedi. (TS spor haberleri)

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