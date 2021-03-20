20 Mart 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Youssouf Sabaly atağı! Milli maç arasında...

Fırtına'dan milli arada transfer atağı! Avcı'nın eski gözdesi...
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Giriş Tarihi: 20.03.2021

Son dakika haberleri: Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, milli arada forması giyen teknik direktör 'nın eski gözdesi olan Senegalli futbolcu 'nin transferi için girişimlere başlayacak.

'da 'nın erken ayrılığından sonra sağ bekte tek alternatif kalmıştı. Sabah'ın haberine göre; bordo-mavililer bu bölgeye takviye için de teknik direktör 'nın tanıdığı bir isimde karar kıldı: 'nın takımında forma giyen ve kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki Senegalli oyuncu için milli maç arasında transfer harekâtı başlayacak.

FRANSA PASAPORTU DA VAR

Bu sezon 24 karşılaşmada forma giyen ve 2 asist yapan Sabaly'nin Fransa pasaportu da var. Fransa alt yaş milli takımlarında forma giyen Sabaly, 2017'den beri de 'nda görev yapıyor. altyapısında yetişip, ve 'ta da kiralık oynayan Sabaly, 2017'de 4.5 milyon Euro bonservis ile Bordeaux'ya transfer olmuştu. Değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen yıldız futbolcu, bu sezon iki maçta da sol bek oynadı.

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