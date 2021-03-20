Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'dan Youssouf Sabaly atağı! Milli maç arasında...
Son dakika Trabzonspor haberleri: Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, milli arada Bordeaux forması giyen teknik direktör Abdullah Avcı'nın eski gözdesi olan Senegalli futbolcu Youssouf Sabaly'nin transferi için girişimlere başlayacak.
Trabzonspor'da Pereira'nın erken ayrılığından sonra sağ bekte tek alternatif Serkan Asan kalmıştı. Sabah'ın haberine göre; bordo-mavililer bu bölgeye takviye için de teknik direktör Abdullah Avcı'nın tanıdığı bir isimde karar kıldı: Youssouf Sabaly… Fransa'nın Bordeaux takımında forma giyen ve kulübü ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki Senegalli oyuncu için milli maç arasında transfer harekâtı başlayacak.
FRANSA PASAPORTU DA VAR
Bu sezon 24 karşılaşmada forma giyen ve 2 asist yapan Sabaly'nin Fransa pasaportu da var. Fransa alt yaş milli takımlarında forma giyen Sabaly, 2017'den beri de Senegal Milli Takımı'nda görev yapıyor. PSG altyapısında yetişip, Evian ve Nantes'ta da kiralık oynayan Sabaly, 2017'de 4.5 milyon Euro bonservis ile Bordeaux'ya transfer olmuştu. Değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen yıldız futbolcu, bu sezon iki maçta da sol bek oynadı.
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