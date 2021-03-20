20 Mart 2021, Cumartesi
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Trabzonspor'da Bakasetas'a özel görev
Teknik direktör Abdullah Avcı, Bakasetas'a Ankaragücü maçında özel görev verecek. Yunan 10 numaranın liderliğine çok güvenen tecrübeli çalıştırıcı, özellikle yeniden toparlanma sürecinde onun sergileyeceği futbolu kritik nokta olarak görüyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı, Bakasetas'a Ankaragücü maçında özel görev verecek. Yunan 10 numaranın liderliğine çok güvenen tecrübeli çalıştırıcı, özellikle yeniden toparlanma sürecinde onun sergileyeceği futbolu kritik nokta olarak görüyor. Bordo-mavili takıma devre arasında transfer olan ve görev aldığı 9 maçta 5 gol atan Bakasetas, Ankaragücü maçında Avcı'nın en önemli silahı olacak.
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