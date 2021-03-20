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TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Bakasetas'a özel görev

Bakasetas'a özel görev
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Giriş Tarihi: 20.03.2021

Teknik direktör , Bakasetas'a Ankaragücü maçında özel görev verecek. Yunan 10 numaranın liderliğine çok güvenen tecrübeli çalıştırıcı, özellikle yeniden toparlanma sürecinde onun sergileyeceği futbolu kritik nokta olarak görüyor.

Teknik direktör , Bakasetas'a Ankaragücü maçında özel görev verecek. Yunan 10 numaranın liderliğine çok güvenen tecrübeli çalıştırıcı, özellikle yeniden toparlanma sürecinde onun sergileyeceği futbolu kritik nokta olarak görüyor. Bordo-mavili takıma devre arasında transfer olan ve görev aldığı 9 maçta 5 gol atan Bakasetas, Ankaragücü maçında Avcı'nın en önemli silahı olacak.
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