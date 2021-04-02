02 Nisan 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'un Sivasspor maçı kafilesi belli oldu

Fırtına'nın Sivasspor kafilesi belli oldu!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 02.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'un 'in 32. haftasında ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Son dakika spor haberleri: 'un 'in 32. haftasında ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

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