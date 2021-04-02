02 Nisan 2021, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Afobe Sivasspor maçında oynayamayacak

Fırtına'ya kötü haber! O isim Sivas maçında yok
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 Giriş Tarihi: 02.04.2021

Son dakika spor haberleri: 'a maçı öncesi kötü haber! -mavili takımın forveti maç kadrosundan çıkartıldı. (TS spor haberleri)

'un golcüsü Benik , sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de yarın deplasmanda Demir Grup ile oynanacak maçta görev yapamayacak.

İşte o açıklama;

"Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcumuz Benik Afobe'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "U-19 takımımızla oynadığımız antrenman maçında sol omuzuna aldığı darbe sonucunda sakatlanan Benik Afobe'nin yapılan değerlendirmesinde omuz kapsülünde gerilme ve ödem tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir. Oyuncumuz Sivasspor kamp kadromuzdan çıkartılmıştır."

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