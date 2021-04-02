02 Nisan 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da Afobe Sivasspor maçında oynayamayacak
Son dakika spor haberleri: Trabzonspor'a Sivasspor maçı öncesi kötü haber! Bordo-mavili takımın forveti Afobe maç kadrosundan çıkartıldı. (TS spor haberleri)
Trabzonspor'un golcüsü Benik Afobe, sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynanacak maçta görev yapamayacak.
İşte o açıklama;
"Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcumuz Benik Afobe'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Hakan Çelik, "U-19 takımımızla oynadığımız antrenman maçında sol omuzuna aldığı darbe sonucunda sakatlanan Benik Afobe'nin yapılan değerlendirmesinde omuz kapsülünde gerilme ve ödem tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir. Oyuncumuz Sivasspor kamp kadromuzdan çıkartılmıştır."
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