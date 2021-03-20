20 Mart 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un golcü transferinde dev rakipler! Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyordu...

Fırtına'dan golcü bombası! F.Bahçe ve G.Saray istiyordu...
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Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 Giriş Tarihi: 20.03.2021

'de şampiyonluk yarışını sürdüren Trabzonspor, bir yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı. Yeni sezonda kadrosuna bir golcü almak isteyen 'nın takımı, sürpriz bir ismin peşine düştü. Bordo mavililer, bir dönem ve 'ın da gündeminde olan oyuncuya çok yakın. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Yeni sezonun kadro planlamasına erkenden başlayan Bordo-Mavililer, ismini gündemine aldı. Gorica formasıyla harikalar yaratan yıldız hücumcu konusunda nabız yoklayan Trabzonspor, hızlı davranıyor. Ancak bu transferde Fırtına'nın dişli rakipleri bulunuyor. ve 'nin radarındaki Lovric'in 'dan da ciddi talipleri var. Fanatik'in haberine göre; Lucescu'nun çalıştırdığı ve 'dan , 25 yaşındaki hücumcuyu takip ediyor. Bu sezon 1.Ligi'nde çıktığı 22 maçta 15 gol, 5 asistlik skor katkısı sağlayan Lovric'in esas bölgesi sol kanat. Ancak forvet ve sağ kenarda da görev yapabiliyor. Gorica kulübünün başkanı, 1.86 boyundaki yıldız ismin yaz döneminde fiyatını 3 milyon Euro olarak açıklamıştı. Fakat bu sezon Hırvatistan'da performansıyla adından söz ettiren ve milli takıma seçilen Lovric değer kazandı.

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HIRVATLAR KADROYA ÇAĞIRDI

Hırvat ekibinin başarılı futbolcu için 4.5-5 milyon Euro civarı bir rakam talep ettiği öğrenilirken, yaz döneminde mukavelesini uzatan Lovric'in kulübüyle 2023'e kadar kontratı bulunuyor. 'nın hocası , Lovric'i geniş kadroya çağırırken, 25 yaşındaki yıldız tam anlamıyla vitrine çıkma fırsatı yakaladı.

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