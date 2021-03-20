Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Trabzonspor, bir yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı. Yeni sezonda kadrosuna bir golcü almak isteyen Abdullah Avcı'nın takımı, sürpriz bir ismin peşine düştü. Bordo mavililer, bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündeminde olan oyuncuya çok yakın. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Yeni sezonun kadro planlamasına erkenden başlayan Bordo-Mavililer, Kristijan Lovric ismini gündemine aldı. Gorica formasıyla harikalar yaratan yıldız hücumcu konusunda nabız yoklayan Trabzonspor, hızlı davranıyor. Ancak bu transferde Fırtına'nın dişli rakipleri bulunuyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarındaki Lovric'in Avrupa'dan da ciddi talipleri var. Fanatik'in haberine göre; Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev ve Fransa'dan Nice, 25 yaşındaki hücumcuyu takip ediyor. Bu sezon Hırvatistan 1.Ligi'nde çıktığı 22 maçta 15 gol, 5 asistlik skor katkısı sağlayan Lovric'in esas bölgesi sol kanat. Ancak forvet ve sağ kenarda da görev yapabiliyor. Gorica kulübünün başkanı, 1.86 boyundaki yıldız ismin yaz döneminde fiyatını 3 milyon Euro olarak açıklamıştı. Fakat bu sezon Hırvatistan'da performansıyla adından söz ettiren ve milli takıma seçilen Lovric değer kazandı.

HIRVATLAR KADROYA ÇAĞIRDI

Hırvat ekibinin başarılı futbolcu için 4.5-5 milyon Euro civarı bir rakam talep ettiği öğrenilirken, yaz döneminde mukavelesini uzatan Lovric'in kulübüyle 2023'e kadar kontratı bulunuyor. Hırvatistan Milli Takımı'nın hocası Zlatko Dalic, Lovric'i geniş kadroya çağırırken, 25 yaşındaki yıldız tam anlamıyla vitrine çıkma fırsatı yakaladı.

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