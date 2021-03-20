Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un golcü transferinde dev rakipler! Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyordu...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Trabzonspor, bir yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı. Yeni sezonda kadrosuna bir golcü almak isteyen Abdullah Avcı'nın takımı, sürpriz bir ismin peşine düştü. Bordo mavililer, bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündeminde olan oyuncuya çok yakın. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)
Yeni sezonun kadro planlamasına erkenden başlayan Bordo-Mavililer, Kristijan Lovric ismini gündemine aldı. Gorica formasıyla harikalar yaratan yıldız hücumcu konusunda nabız yoklayan Trabzonspor, hızlı davranıyor. Ancak bu transferde Fırtına'nın dişli rakipleri bulunuyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarındaki Lovric'in Avrupa'dan da ciddi talipleri var. Fanatik'in haberine göre; Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev ve Fransa'dan Nice, 25 yaşındaki hücumcuyu takip ediyor. Bu sezon Hırvatistan 1.Ligi'nde çıktığı 22 maçta 15 gol, 5 asistlik skor katkısı sağlayan Lovric'in esas bölgesi sol kanat. Ancak forvet ve sağ kenarda da görev yapabiliyor. Gorica kulübünün başkanı, 1.86 boyundaki yıldız ismin yaz döneminde fiyatını 3 milyon Euro olarak açıklamıştı. Fakat bu sezon Hırvatistan'da performansıyla adından söz ettiren ve milli takıma seçilen Lovric değer kazandı.
HIRVATLAR KADROYA ÇAĞIRDI
Hırvat ekibinin başarılı futbolcu için 4.5-5 milyon Euro civarı bir rakam talep ettiği öğrenilirken, yaz döneminde mukavelesini uzatan Lovric'in kulübüyle 2023'e kadar kontratı bulunuyor. Hırvatistan Milli Takımı'nın hocası Zlatko Dalic, Lovric'i geniş kadroya çağırırken, 25 yaşındaki yıldız tam anlamıyla vitrine çıkma fırsatı yakaladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig