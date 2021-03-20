20 Mart 2021, Cumartesi

TRABZONSPOR

İşte Trabzonspor'un Ankaragücü maçında itiraz ettiği penaltı pozisyonu

İşte Trabzonspor'un itiraz ettiği penaltı pozisyonu!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 Giriş Tarihi: 20.03.2021

'in 31. haftasında oynanan - maçında başkent ekibine verilen penaltı kararı sonrası bordo-mavili oyuncular yoğun tepki gösterdi.

- maçında deplasman ekibi, maçın hakemi 'ün kararıyla penaltı kazandı.

Ankaragücü'nde , 'in müdahalesi sonrası yerde kaldı ve dakikalar 22'yi gösterdiğinde maçın hakemi Zorbay Küçük penaltı noktasını işaret etti.

İŞTE O ANLAR!





(GÖRÜNTÜLER BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)

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