İşte Trabzonspor'un Ankaragücü maçında itiraz ettiği penaltı pozisyonu

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Trabzonspor-Ankaragücü maçında başkent ekibine verilen penaltı kararı sonrası bordo-mavili oyuncular yoğun tepki gösterdi.

Trabzonspor - Ankaragücü maçında deplasman ekibi, maçın hakemi Zorbay Küçük'ün kararıyla penaltı kazandı.

Ankaragücü'nde Geraldo, Hüseyin Türkmen'in müdahalesi sonrası yerde kaldı ve dakikalar 22'yi gösterdiğinde maçın hakemi Zorbay Küçük penaltı noktasını işaret etti.



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(GÖRÜNTÜLER BEIN SPORTS'TAN ALINMIŞTIR)

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