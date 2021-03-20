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Son dakika spor haberi: Trabzonspor'dan Ankaragücü maçı öncesi sakatlık açıklaması! Berat Özdemir...

Fırtına'dan sakatlık açıklaması! Ankaragücü maçında...
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Güncelleme Tarihi: 20.03.2021 Giriş Tarihi: 20.03.2021

'in 31. haftasında evinde ile karşılaşacak olan 'da, maç kadrosuna alınmadı. İşte bordo mavililerden yapılan resmi açıklama... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'in 31. haftasında ile karşılaşacak 'da sakatlığı bulunan ağraları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı. Bordo-mavili kulüpten konuyla alakalı bir açıklama geldi.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulüp Doktorumuz Op. Dr. , futbolcumuz Berat Özdemir'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "Sağ uyluk arka adalesinde kas yaralanması bulunan oyuncumuz ağrıları devam ettiği için maç kadrosuna alınmamıştır" dedi."

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