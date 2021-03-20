Süper Lig'in 31. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, Berat Özdemir maç kadrosuna alınmadı. İşte bordo mavililerden yapılan resmi açıklama... | Son dakika spor haberi (TS haberleri)

Süper Lig'in 31. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Berat Özdemir ağraları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı. Bordo-mavili kulüpten konuyla alakalı bir açıklama geldi.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Kulüp Doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, futbolcumuz Berat Özdemir'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "Sağ uyluk arka adalesinde kas yaralanması bulunan oyuncumuz ağrıları devam ettiği için maç kadrosuna alınmamıştır" dedi."

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