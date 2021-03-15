15 Mart 2021, Pazartesi

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Trabzonspor deplasmanda esiyor! Tam 141 gündür...

Deplasman Fırtına'sı! Tam 141 gündür...
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Giriş Tarihi: 15.03.2021

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavili takım bu sonuçla birlikte 141 günde rakiplerine boyun eğmedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Süper Lig'de ilk 30 hafa sonunda topladığı 52 puanla 4. sırada yer alan , ligin son haftasında konuk olduğu Erzurumspor ile golsüz berabere kalmıştı. Deplasmandaki tek yenilgisini 25 Ekim 2020'de Fenerbahçe karşısında 3-1'lik sonuçla alan bordo-mavililer, o tarihten itibaren 141 günlük sürede yenilgi yaşamadı. Karadeniz ekibi bu periyotta 12 deplasman maçına çıktı, 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

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