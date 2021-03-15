15 Mart 2021, Pazartesi
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Trabzonspor deplasmanda esiyor! Tam 141 gündür...
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanda BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavili takım bu sonuçla birlikte 141 günde rakiplerine boyun eğmedi. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'de ilk 30 hafa sonunda topladığı 52 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor, ligin son haftasında konuk olduğu Erzurumspor ile golsüz berabere kalmıştı. Deplasmandaki tek yenilgisini 25 Ekim 2020'de Fenerbahçe karşısında 3-1'lik sonuçla alan bordo-mavililer, o tarihten itibaren 141 günlük sürede yenilgi yaşamadı. Karadeniz ekibi bu periyotta 12 deplasman maçına çıktı, 8 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
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