29 Mart 2021, Pazartesi
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Trabzonspor'da Abdullah Avcı 1 numara farkı!
Son dakika spor haberleri: Abdullah Avcı’nın kulüp takımlarında görev verdiği isimler Milli Takım’da da kaleyi koruyor. Başakşehir’de Volkan ve Mert’ten sonra Trabzon’da Uğurcan da formayı kaptı. (TS spor haberleri)
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın ilginç istatistiği... Deneyimli çalıştırıcının kulüp takımlarında forma verdiği eldivenler aynı zamanda Milli Takım kalesinin de değişmez isimleri oluyor. Avcı, Başakşehir'in başındayken önce Volkan Babacan ardından da Mert Günok uzun süre Milli Takımımızın kalesini korudalar. Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'a geçmesiyle birlikte ay-yıldızlı ekibin 1 numarası da değişti. Bir süredir formsuz olan Mert Günok'un yerine Türk Milli Takımı'nın kalesini artık Fırtına'nın eldiveni Uğurcan Çakır koruyor. Böylece Avcı'nın istatistiği devam ediyor. (Fotomaç)
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