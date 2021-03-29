29 Mart 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Abdullah Avcı 1 numara farkı!

Avcı'nın 1 numara farkı!
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Giriş Tarihi: 29.03.2021

Son dakika spor haberleri: ’nın kulüp takımlarında görev verdiği isimler ’da da kaleyi koruyor. ’de ve Mert’ten sonra ’da da formayı kaptı. ( haberleri)

'da teknik direktör 'nın ilginç istatistiği... Deneyimli çalıştırıcının kulüp takımlarında forma verdiği eldivenler aynı zamanda kalesinin de değişmez isimleri oluyor. Avcı, 'in başındayken önce Babacan ardından da uzun süre Milli Takımımızın kalesini korudalar. Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'a geçmesiyle birlikte ay-yıldızlı ekibin 1 numarası da değişti. Bir süredir formsuz olan Mert Günok'un yerine Türk 'nın kalesini artık Fırtına'nın eldiveni koruyor. Böylece Avcı'nın istatistiği devam ediyor. (Fotomaç)
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