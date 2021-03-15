15 Mart 2021, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı!

Trabzonspor Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.03.2021

Süper Lig'in 31. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan hazırlıklara başladı. yönetimindeki bir sonraki antrenman Çatşamba günü yapılacak.

, Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör yönetiminde 11.30'da 'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. BB Erzurumspor maçında forma giyen oyuncuların rejenerasyon çalışması yatığı antrenmanda diğer futbolcular dinamik ısınma hareketlerinin ardından teknikle bağlantılı çabukluk çalışması gerçekleştirdi. 9'a 3 oyunla devam eden idman çift kale maç ile son buldu.

Yarını izinli geçirecek olan bordo-mavililer, çarşamba günü yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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