Trabzonspor Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı!
Süper Lig'in 31. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor hazırlıklara başladı. Abdullah Avcı yönetimindeki bir sonraki antrenman Çatşamba günü yapılacak.
Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde 11.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. BB Erzurumspor maçında forma giyen oyuncuların rejenerasyon çalışması yatığı antrenmanda diğer futbolcular dinamik ısınma hareketlerinin ardından teknikle bağlantılı çabukluk çalışması gerçekleştirdi. 9'a 3 oyunla devam eden idman çift kale maç ile son buldu.
Yarını izinli geçirecek olan bordo-mavililer, çarşamba günü yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Çaykur Rizespor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Dualı, ayetli, anlamlı uzun ve kısa Miraç Kandili mesajları! Miraç Kandili ne zaman? Bugün kandil mi?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölüm izle! (EDHO) Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. bölümde neler yaşandı?