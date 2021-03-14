14 Mart 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor yeni seri peşinde! İşte Erzurumspor maçı 11'i

Fırtına yeni seri peşinde! İşte Erzurumspor maçı 11'i
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 Giriş Tarihi: 14.03.2021

Trabzonspor’un bu sezon deplasman karnesi, iç sahaya göre daha iyi. Erzurum’da da bu istatistiği geliştirmek istiyor. İşte her iki takımın muhtemel 11'leri.

'de deplasmandaki tek yenilgisini 25 Ekim 2020 tarihinde karşısında 3-1'lik sonuçla alan bordo-mavililer, o tarihten itibaren 139 günlük sürede yenilgi yaşamadı. Karadeniz ekibi, Fenerbahçe maçının ardından 11 deplasman maçında 8 galibiyet, 3 beraberlik alarak rakiplerine geçit vermedi. Trabzonspor, bu sezon iç sahada 14 karşılaşmada 22 puan toplarken dış sahada ise 14 maçta 29 puan hanesini yazdırarak daha başarılı bir grafik ortaya koydu. deplasmanında da dış sahadaki bu grafiğini sürdürmeyi hedefliyor. (Fotomaç)
Trabzonspor'da Enis Destan sesleri!

ERZURUMSPOR-TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Erzurumspor: , Murat, Teikeu, , , Boumal, , Aatıf, , ,

Trabzonspor: , , , , , A.Parmak, Yunus, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny
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