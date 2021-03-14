14 Mart 2021, Pazar
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Trabzonspor'da Enis Destan sesleri!
Son dakika spor haberleri: Abdullah Avcı'nın gelişi ile büyük bir yükselişe geçen Trabzonspor, gelecek sezonun planlamasına şimdiden başladı. Bordo-mavililer, Altınordu forması giyen Enis Destan için harekete geçti. (TS spor haberleri)
Trabzonspor Teknik Direktörü, Altınordu forması giyen genç golcü Enis Destan'ın peşinde… Daha önce Altınordu'dan Cengiz Ünder'i Başakşehir'e transfer ederek, oyuncunun gelişiminde büyük rol oynayan Abdullah Avcı, Enis Destan'ın da kendi elinde büyük bir yeteneğe dönüşeceğine inanıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Destan için yönetimden şartlarını zorlamasını istedi. Altınordu'nun 18 yaşındaki yeteneği Enis Destan, 1. Lig'de bu sezon 18 maçta 9 gol atıp, 2 asist gerçekleştirdi. (Takvim)
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