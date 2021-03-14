14 Mart 2021, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Enis Destan sesleri!

Yeni bir 'destan' zamanı! Süper Lig devine...
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 14.03.2021 Giriş Tarihi: 14.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'nın gelişi ile büyük bir yükselişe geçen , gelecek sezonun planlamasına şimdiden başladı. Bordo-mavililer, forması giyen için harekete geçti. ( haberleri)

Teknik Direktörü, forması giyen genç golcü 'ın peşinde… Daha önce Altınordu'dan 'i 'e transfer ederek, oyuncunun gelişiminde büyük rol oynayan , Enis Destan'ın da kendi elinde büyük bir yeteneğe dönüşeceğine inanıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, Destan için yönetimden şartlarını zorlamasını istedi. Altınordu'nun 18 yaşındaki yeteneği Enis Destan, 1. Lig'de bu sezon 18 maçta 9 gol atıp, 2 asist gerçekleştirdi. ()
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